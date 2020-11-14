雖然我對川普 總統四年任期表現很不以為然，但平心而論，川普是天分不錯的人，反應很快， 口齒伶俐，思想敏捷，尤其是壞點子口若懸河，不用大腦，欠缺深思熟慮，精敏有餘、智慧不足，正如他的大姐所說，他不愛讀書，自以為聰明。不錯，他很會鑽漏洞，投機取巧，玩世不恭，野心勃勃。

然而美國 是世界第一強國，總統職位重要，川普質與量都不足，變成半桶水，猛衝猛撞造成禍亂，非常危險。川普只是半路出家，自私自利，狩獵政治野心而已，他不是有志為民服務，也不配得上作為政治家，他爭的是個人對權位的追求。

過去四年已證明他不是一個稱職的總統，如今戀棧權位，不肯認輸，破壞美國民主制度，蠻幹狠幹，製造紛爭。他最大錯誤是放任不管疫情 ，讓病毒在全美大爆發，確診人數超過1000萬，死亡人數逾24萬，人數還不斷創新高，以致人人自危，美國變成恐怖世界。川普已是美國240年來最糟的總統，咎由自取。

很大比例的西方人，尤其白人至上主義者，仍懷念往日大英帝國及二戰後美國是世界第一強國的榮景，都認同弱肉強食的自然法則。川普鼓吹單邊主義得到支持，也是他依恃堅持未敗選，要爭到底的原因，恐怕將使美國嚴重分裂，美國已是疫情不安全國家，政治情勢混亂，我們大家都被拖下水。