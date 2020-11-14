中共五中目標 祛卡脖子之痛

中共19屆五中全會對中國 未來五年經濟做了重要規劃。2035年要基本實現社會主義現代化，構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，發展關鍵核心技術，實現「科技自主」。這是美中關係持續緊張、中國科技在美國 「卡脖子」困境下， 北京為自己敲響警鐘的戰略轉變。重大人事如高層接班人選確認，並未出現，箇中原因何在？

全會公報全文25段文字，有17段與經濟發展規劃有關，主因是：一、中美關係持續緊張，新冠肺炎疫情下，中國經濟、科技和社會發展面臨前所未有的阻礙與風險。「雙循環」和「科技自主自強」，均是應對美國與國際壓力。

當前中國地緣政治環境幾乎跌入冰點：科技上，美國用極致手段打壓華為，強迫TikTok退出美國，擴充高科技制裁名單，限制中國學者留學生；外交上，中美互關閉領事館、驅逐記者；中國與印度邊境再起衝突，美國宣布中國在南海有爭議領土的主權非法等，北京自然以減少對美國潛在依賴為目標。北京宣布新的科技投資、支持企業、經濟刺激等措施，將「科技自立自強」列為2035年國家發展戰略各項規劃任務中的首位，企圖減少上述地緣政治環境惡化的損傷。

華為、中興等在中美角力中受重創，美國呼籲各國規劃5G建設不使用華為產品，華為因美國禁令而面臨芯片斷供危機。中國半導體業技術能力遠遠落後美國，是中國未來最重大的被「勒脖子」之處。「十四五規劃」的重中之重即是將5G、集成電路、生物醫藥等納入國家專項規劃，使「十四五」成為另一個超級版「中國製造2025」。

二、五中全會沒有確認接班人，也有其他因素：一是時機未到；二是領導人任期制沒有得到最終回答；三，習近平 個人態度與打算不明朗；四，黨內各派角力仍方興未艾。

首先，依慣例，一中全會和二中全會分別為黨內和政府人事安排，三中全會往往聚焦經濟，重大經濟改革措施經常在此時出台，四中全會則以黨建為主，五中全會會審議下一個五年計畫。雖然中共重要人事都會在一中全會宣布，但往年五中全會也曾多次公布相關人事調整，過去至少有八次五中全會曾涉及人事調整。

毛澤東曾在1934年中共六屆五中全會成為政治局委員。鄧小平在1989年的13屆五中全會從軍委主席退休，並點名江澤民接班。習近平則在2010年舉行的17屆五中全會被任命為中共軍委副主席，成為胡錦濤的接班人。

其次，會議強調加強黨中央集中領導的重要性，更強調由習近平領導的重要性。公報開頭提到，有習近平作為黨中央核心、全黨的核心領航掌舵。全會還號召全黨全國各族人民要緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍。表明習近平在五中全會再度鞏固了「掌舵」地位。

如果習近平有意在這個任期屆滿後留任，並力排衆議，全會就完全沒必要指定接班人。而即使習近平無意連任，日後不得不退下來，但現在就確定接班人會削弱習近平權力和影響，轉移權力中心，習也不會同意。

五中全會不得不推出擺脫美國「卡脖子」困境的中長期規劃，維持經濟成長和永續發展。正如公報所稱，當前新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，國際環境日趨複雜雜，不穩定性不確定性明顯增加。面對「百年未有之大變局」，北京當然要做好長期因應準備。