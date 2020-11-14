川普從殺死病毒到殺死科學

科學研究講求價值中立，科學家也避免為政黨助拳，不為意識形態背書。歷史表明，屈從於獨裁領袖，搞「政治正確」的科學研究貽害世界，成了反面教材，例如蘇聯萊森科的小麥抗寒研究、納粹德國的猶太劣種論。以史為鑑，現代科學家有意識地防禦政治力入侵，這次美國總統大選 ，科學家破天荒地一面倒向白登 ，正是這個共識的集體爆發。

四、五年來，川普 反菁英、反建制，散布濃濃的虛無主義，取代以個人英雄主義。從2016年川普上任開始，帶頭宣揚「全球氣候變遷」是謊言，是中國的陰謀，美國的地球科學聯盟(AGU)主席因而領銜上千名博士聯名反對川普。

2019年，川普政府放風聲欲退出「巴黎氣候協定」，9月科學旗艦雜誌「自然」聯合220個媒體，同步呼籲川普政府懸崖勒馬，但川普仍於11月宣布退出，而在今年總統大選白熱化計票時刻正式生效。四年來多數地球科學學者反對川普，僅剩從事石油與頁岩氣開發的部分科技工作者支持，地球科學界內部產生裂痕。

今年新冠疫情以來，川普藉捍衛公民自由的傳統，將「拒戴口罩」神聖化，塑造美國人無懼無畏的英雄形象，誇大江湖術士型的偏方療效，動輒開除負責疾病管制官員，推文嘲笑世界衛生組織。直到選舉末期，共和黨和民主黨的造勢場合最明顯的對比，是一邊戴口罩，另一邊不戴口罩。

口罩Mask在英文裡，與「面具」是同一個字。本來戴口罩的不是病夫就是歹徒，川普抓住這個語意的心理意涵刻意放大，把本質上應為公衛的議題政治化、群眾化。時至今日，一場大選，多個群聚場合之後，感染人數即將突破千萬人次，每天仍以逾10萬病例增加，病死人數將近24萬。以美國醫學之發達，國力之雄厚，病例數與死亡人數卻奪冠全球，匪夷所思，川普難辭其咎。

也難怪，大選前20天，「自然」周刊公開表明：「我們無法坐視科學遭詆毀。白登信任真理、證據、科學與民主，是美國開始修復科學與真理損害的希望。」而白登勝選演說中也清楚宣示，他將在「科學基礎」上儘速展開新冠疫情有效防治。

從否認氣候變遷到退出巴黎協議，從殺死病毒到殺死科學，川普演了一場「國王沒穿新衣」的戲碼，害慘了美國，惱怒了世界，失去了總統冠冕；科學不為政治服務，卻能修理政治人物。（作者為台灣大學兼任教授，前行政院環保署署長，文轉載自聯合報）