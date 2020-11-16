亞馬遜熱帶雨林在燃燒

2019年8月，全球最大的亞馬遜 熱帶雨林，遭遇上萬次大大小小火災，持續至今仍然在燒，1/5的森林遭重創破壞。巴西人民為了開墾農牧產地，縱火燒林闢地，往往一發不可收拾，火勢失控亂竄蔓延，政府對濫砍濫伐雨林睜一眼閉一眼，亞馬遜雨林命運難卜。

亞馬遜雨林已成為國際關心焦點，因為它對地球氣候、動植物生態系統有極其重要的影響。亞馬遜雨林俗稱為「地球之肺」，供给全球三成的氧氣，吸收二氧化碳，平衡地球暖化 效應，供應20%的淡水，養育世界最多的珍貴物種，蕴藏富饒有醫藥價值的植物，地下礦產豐富。如今不停遭到破壞，被燒、砍、盜的面積越來越大，已減少一半，若不加以防範，百年之後，這個綠色心臟恐將消失。

火燒雨林化為烏有，後遺症繁多，地球將會缼氧 ，大氣層將充斥二氧化碳，無數珍貴的藥用植物消失，動植物生態環境失衡，天然資源受到摧殘。若發生洪水 水土流失，氣候變熱，千瘡百孔的森林會變成沙漠或大草原，綠葉蔥鬱的自然景觀消失殆盡。

防患於未然，希望橫越雨林的南美洲九個國家能齊心協力從長計議維護雨林，全球政界民間也先後慷慨解囊捐助巴西政府撲滅火災 。環保團體呼籲，全球要多種樹，少吃牛肉，減少用纸量，減塑，資源回收，減少人為排碳量，研發綠色再生能源等等，人人環保，拯救地球。