我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1103萬例 德州死亡破2萬

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

亞馬遜熱帶雨林在燃燒

謝美英 / 富樂頓

2019年8月，全球最大的亞馬遜熱帶雨林，遭遇上萬次大大小小火災，持續至今仍然在燒，1/5的森林遭重創破壞。巴西人民為了開墾農牧產地，縱火燒林闢地，往往一發不可收拾，火勢失控亂竄蔓延，政府對濫砍濫伐雨林睜一眼閉一眼，亞馬遜雨林命運難卜。

亞馬遜雨林已成為國際關心焦點，因為它對地球氣候、動植物生態系統有極其重要的影響。亞馬遜雨林俗稱為「地球之肺」，供给全球三成的氧氣，吸收二氧化碳，平衡地球暖化效應，供應20%的淡水，養育世界最多的珍貴物種，蕴藏富饒有醫藥價值的植物，地下礦產豐富。如今不停遭到破壞，被燒、砍、盜的面積越來越大，已減少一半，若不加以防範，百年之後，這個綠色心臟恐將消失。

火燒雨林化為烏有，後遺症繁多，地球將會缼氧 ，大氣層將充斥二氧化碳，無數珍貴的藥用植物消失，動植物生態環境失衡，天然資源受到摧殘。若發生洪水水土流失，氣候變熱，千瘡百孔的森林會變成沙漠或大草原，綠葉蔥鬱的自然景觀消失殆盡。

防患於未然，希望橫越雨林的南美洲九個國家能齊心協力從長計議維護雨林，全球政界民間也先後慷慨解囊捐助巴西政府撲滅火災 。環保團體呼籲，全球要多種樹，少吃牛肉，減少用纸量，減塑，資源回收，減少人為排碳量，研發綠色再生能源等等，人人環保，拯救地球。

亞馬遜 洪水 暖化

上一則

川普是受害者或輸不起 醜事連連還硬拗

下一則

畫中有話

延伸閱讀

也是養、套、殺！Google相簿取消免費無上限空間

也是養、套、殺！Google相簿取消免費無上限空間
阿里巴巴雙11 成交741億美元 亞馬遜「會員日」的21倍

阿里巴巴雙11 成交741億美元 亞馬遜「會員日」的21倍
歐盟反壟斷 控告亞馬遜

歐盟反壟斷 控告亞馬遜
金融時報：歐盟最快今天正式對亞馬遜提起反托辣斯告訴

金融時報：歐盟最快今天正式對亞馬遜提起反托辣斯告訴

熱門新聞

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

2020-11-15 09:58
川普連任失利，成為一任總統俱樂部成員，但四年來留下了眾多政績及民意基礎，將是不可忽視、甚至重新再來的猛烈力量。(美聯社)

魏碧洲／川普連任失利 他真的敗了嗎 ?

2020-11-08 10:51
川普總統支持者。(美聯社)

石爾／川普指控「偷走選舉」 遺禍無窮

2020-11-15 15:50

川普不是輸給白登 而是輸給自己

2020-11-09 02:00

盟國如釋重負祝賀白登 背後藏深意

2020-11-10 02:03
美國總統川普13日在白宮玫瑰園。(美聯社)

魏碧洲／2022與2024選舉的各種變數

2020-11-15 16:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白