紀念孫中山 台灣也可統一中國

11月12日是偉大的中華民國創建者國父孫中山先生154歲誕辰紀念日。他如果知道，他創建的亞洲第一個共和國「中華民國」，在主要國境的中國 大陸已被改為「中華人 民共和國」，在天堂一定過得很不快樂、很不開心。

毛澤東當年在蘇共支援下竊取中華民國，在為其偽政權取名時本有意維持「中華民國」這個美麗響亮的國名，卻聽從了當時一些簇擁他的滿清餘孽，出於報復滿清被國父推翻的舊恨，取了一個幼稚可笑、此地無銀三百兩式的國名「中華人民共和國」。

其實從古希臘及羅馬帝國以及以後的歐洲國家主張施行共和制，他們心目中的國體都是以人民為中心，「共和國」本來就該由人民來管理國家。所以「共和國」之前還加上「人民」，其實就是取國名時那種此地無銀三百兩的虛偽心理作祟。希望用虛假的國名，掩蓋施行專制獨裁的政體。

習近平作為現在中國大陸領導人，因為大力掃蕩貪腐，我本來還蠻敬重他的。可是他在四年前孫中山先生150歲誕辰紀念日的長篇演講中，竟然故意從頭到尾不提孫文一生中最偉大的事蹟：創建亞洲第一共和國「中華民國」，這種公然昧於事實的可恥無知作風，任何對中國歷史稍有認識的人都會鄙視。

習近平雖然沒有在中華民國還在大陸時生活過，但他的父執輩，包括其父習仲勛，都曾在國父孫中山創建的中華民國生活過，難道都沒有感覺「中華民國」叫起來要比「中華人民共和國」簡潔、響亮、有力而好聽多了嗎？

習近平等中共統治階級一直強調要統一中國，不允許台灣 獨立。這個主張是對的。主張台灣獨立是沒有遠見的一些台灣政客，別有私心、別有企圖的夢想。因為台灣眞的獨立，不講別的，單單可能失去大陸這個龐大外銷市場，取得豐富便宜資源，便會使台灣經濟陷於不可預測的危機。也許那些想當總統或其他高官的人會覺得大陸和台灣統一，他們就沒機會了。錯！他們機會更大，甚至可能當上15億人的總統或行政院長！

關於中國統一，大部分人只會想到中國大陸用武力拿下台灣完成統一。然而趙少康在他今年3月「少康戰情室」節目中說得極好、極對：「我們台灣也可以統一中國！」很多人聽到這個說法，一定會說，趙先生是在癡人說夢。但我認為他這個想法很有氣魄，也很有遠見。

你會問：「要反攻大陸嗎？」是的，要反攻大陸！用大砲、核彈？錯！我們要用最先進、難以阻擋的網路科技，向大陸人民宣揚民主自由理念的可貴及正當性。如果國父孫中山先生從1894年創立興中會到1912年推翻滿清只花了18年，我們就準備花36年或80年，説服大陸人民放棄或推翻現在的虛假民主共和政體，同時恢復原有正統而壯麗的國名「中華民國」。

或許我們不需要等那麼久。中國大陸的政權一直強調並呼籲祖國要統一。很好，何不先改改那不倫不類的國名，恢復我們原有美麗響亮的國名：「中華民國」，那不就統一了嗎？這樣也才能眞正符合當初聯合國創始會員國--中國的正統正確名稱！