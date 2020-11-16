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2020美國大選
鄭亞棋／南灣
2020-11-16 03:00
藍驢紅象逐宸旒，票決雌雄
搖擺州
。
一夕翻盤疆版變，老驢歡躍象垂頭。
搖擺州
上一則
川普是受害者或輸不起 醜事連連還硬拗
下一則
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