美國選後兩大急務和兩股暗流

2020大選四天膠著狀態後，7日終有眉目。然而至今川普 不但沒有謙恭下台跡象，還公開指控有大規模選舉作弊，把他輕易到手的勝利「偷」去了；因此要在幾個關鍵州興訟，揚言要打到最高法院，但又拿不出絲毫有力證據，看來不會有結果。

其實這次競選最後數周，川普違反過去現任總統不在白宮舉辦政黨活動的優良傳統，置人命於不顧，在全國各地舉行人山人海的造勢大會；又以「空軍一號」座機為背襯，以壯聲勢，都占了很多不公平選舉的便宜，真是「惡人先告狀」了。

以往外國選舉時，美國 多會率同一些民主國家派代表前往觀察(監視)，並作評報。這次因川普許多離譜言行，反而招致外國代表團來美觀察；他們對川普作為及無賴控訴頗驚訝。不過希望他們看了50州無數城鎮公僕和義工認真處理選票的情況後，認清高度分治的聯邦，在上者無法獨裁控制，不得不佩服美國國父們立憲時先見之明。尤其是宣布票數過半的7日下午，全國各地街上的情景，有如香蕉共和國的獨裁者被推翻、人民同感解放後自動自發慶祝一樣。

正如白登 指出，當前兩大急務是控制病毒和團結人民。前者他已內定有經驗的前任衛生官員會同專家們擔任；其實最主要是上位者以身作則，不像川普以往扯專家們後腿，鼓勵擁護他的群眾違反隔離及戴口罩等措施；同時對各州一視同仁而鼎力支持，不像川普處處與民主黨籍州長為敵，而對共和黨籍者又強迫其聽從他個人指使。相信在全民一致遵行下、再加上疫苗即將面世，病情應可緩和。

至於如何使瀕臨分裂的國家復合，是多元而複雜的問題。雖然白登已重複強調，他要做全國人民而非單是他支持者的總統，開票結果宣布當晚演說曾三度引用聖經章節來表明他天主教信仰，但傳統人士對近年來一味左傾的民主黨還是大有戒心。同時下野後的川普一定不會罷休，將繼續利用推特攻擊當政者和鼓舞支持者，也許四年後捲土重來，這是暗流之一。

川普因認為國防部長多次反對他欲用國家軍隊干涉政情，已在推特上下令防長去職；據聞聯調局和中情局長也在「秋後算賬」之列。因而引起對川普正式下台前還有70天，可能做出其他危及國安舉動的警惕；一位前任中情局長提出萬一有需要，內閣閣員們應考慮引用憲法第25條修正案，提早革除川普的總統職權。

白登除了言論外，還必須在實際行動上表明中間路線的本色，而這個首要行動是他馬上要任命的內閣和高層政務官。這一點黨內許多左傾自由派的初生之犢已蠢蠢欲動，圖占一席之地；也許他們認為白登是受了他們支持才當選，這是暗流之二。

其實說穿了事實也有相反的一面：只要看當日黨內辯論及初選時，自由左派競選人得票並非很高，最後還是不得不讓有長期聲譽的白登出來拚老命競選。因此白登大可走穩健的中間路線，任用比較務實和傳統的官員。尤其1月初喬治亞州兩個參議員席位複選，假如共和黨保持參院多數，將可利用任命同意權和多數決，防止新政權過度偏左。

綜觀這次選情背後，只是多數人對川普個人的言行品德厭棄，但對他支持者的價值觀還是相當認同。從其他事件和時機不難看出，「川普王朝」似乎氣數已盡，也許日後我們更能體察上蒼冥冥中的主導和安排。