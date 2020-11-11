習近平重提和平發展有深意

中共 五中全會重提和平發展，由於中國 外部環境急劇惡化，多數人可能未料習近平在全會上撿起這個似乎有些過時的說法。

按照公報的表述，五中全會對中國面臨的國際環境有幾個看法：一是當前和今後一個時期，仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化：二是當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，國際力量對比深刻調整，和平與發展仍是時代主題：三是國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加。習提出中共應保持戰略定力，辦好自己的事，發揚鬥爭精神，樹立底線思維，抓住機遇，趨利避害，這可以看作中共的應對之道。

但這似乎有點不像習近平的做法，對習而言，這些年借著中國經濟強勢崛起，外交上以戰狼姿態出擊，雖弄得有點四面楚歌味道，即使面對美國極限打壓，也不後退，沒有本錢也要對等反擊。現在從公報看，態度好像有了180度轉變，唱起和平發展的曲子來。

這個時代主題，本是鄧小平對當時國際形勢判斷，一直延續到江、胡，中國也在和平發展大旗下，拚命搞經濟，悶聲發大財，在對外關係上按鄧的教誨，堅持裝孫子，不強出頭，韜光養晦，確實為中國迎來30多年的發展好時光。可到了習手上，這些前任為中國爭得的資本，因為他的對內政治高壓，對外魯莽戰略，基本耗費光了。

習在五中全會上對國際形勢的判斷重回鄧小平和平發展時代主題，認為中美交惡並未阻止中國擁有戰略機遇期，不管是他真醒悟還是迫不得已暫退卻，在在說明他至少在下個五年，不想用戰爭來解決兩岸統一問題，以及同周邊鄰國的領土爭端。道理很明白，要和平發展就不能打仗，打仗顯然是不會有和平，更不用講發展了。

因為中國社會制度不同，和鄰國打仗，會讓國際社會尤其西方看作以強凌弱，行霸道、霸凌，從而將自己置身更惡劣的國際環境中。如果沒有一個相對和平有利的國際地緣政治環境，中共在十四五規劃裡制定的一系列發展目標和任務就不可能實現。不僅如此，戰爭也帶來其他不確定性，比如對中共統治和習自身地位的衝擊，萬一打敗了怎辦？是很現實的問題，不得不考慮。

如此看，對台灣 是好事。若台灣不主動挑釁，在建國之路走太遠，至少未來五年不用太擔心大陸民間和鷹派叫囂的武統。公報也說，要推進兩岸關係和平發展和祖國統一。

不過，中共不想打仗不意味沒作打仗的最壞準備，或最後不會發生戰爭。習近平最近兩年一直在強調底線思維。所謂底線思維，就是凡事假定最壞情況，再做規劃和預案。

五中全會亦指發揚鬥爭精神，樹立底線思維。今天中共的最壞情況會是什麼？莫過於外部戰略環境惡化，及由此導致的對中國發展勢頭的破壞，包括中美直接軍事衝突、台灣獨立和領土可能分裂，還包括內部安全出現重大挑戰。假如發生這些情況，中共和習不想打恐怕也得打，否則他就要下台，中共也得垮。

所以我們看到，習制定的十四五規劃目標任務之一，是國防和軍隊現代化邁出重大步伐。換言之，中共雖不想打仗，但也要強軍備戰，以防不測。沒有一支現代化武器裝備的軍隊，習會寢食難安，他花大精力推動軍改，目的就是要打造一支能抗衡美軍的軍隊，至少在中國近海作戰可打贏美軍。

美國的外交向來被人描述為「舉大棒，說軟話」。相信多數中國人對五中全會和平發展的表述不會認為是這樣，首先是中國實力尚未到舉大棒的時候；其次如果是這樣，有欺騙之嫌。所以從吾輩善良的願望出發，習和中共此番高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，表示要積極營造良好外部環境，應是出自它的根本利益考量。一個對內對外都不折騰的中共，對中國會是福音，對人類也才會是好事。（作者為戰略分析智庫研究員）