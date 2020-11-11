勝選的高興一天就好。敗選的失望一天就好。這次的選舉除了川普 是最大輸家外，兩黨其實仍然勢均力敵，保有自己的價值，雙方的價值合起來才是真正的美國價值。

共和黨 沒有輸的是他本身長期持有的保守主義價值，在宗教、移民、墮胎、同性戀、政府權限等等都對民主黨 的自由派起到關鍵的制衡作用。這次共和黨對川普的支持，實際上也是因為川普在一些關鍵議題上與他們保持了同樣立場，雖然他們也有很多人不贊同川普的行為方式和處事方法，但他別具一格的「號召力」能對共和黨起到提升作用，所以就顧大局棄小節了。

共和黨與川普的矛盾在初選中暴露無遺，大家有興趣的可找來看，比民主黨罵得還狠，但川普有真人秀的功底，其他人望塵莫及，只能屈居下風。

我雖然傾向於民主黨自由派，但對其中的一部分主張不以為然，如大麻合法化、太過寬鬆的福利制度等等。但這次我真的覺得川普跨越底線的不是他的政策主張，而是他個人所作所為，他對馬侃、佛奇的不尊重、對疫情輕忽和漠視、公開說謊、前後不一、不遵守規則，公開支持種族主義、當家鬧事，煽動反州政府等等。不要說身為總統，連一個普通人都不應該，尤其是在如此多公共場合，會對這麼多孩子們造成怎樣的影響？這也正是這麼多婦女票反對他的原因。

川普在最後的日子裡曾說過，「贏很容易，輸不容易」。這話說得非常實在。我非常理解他說這話時心中的感慨。但我還想說：一個偉大的國家、一個偉大的人，在面對錯誤時應該做三件事——認識錯誤、承認錯誤、改正錯誤。

面對失敗時，坦然接受，體面退場，留一個瀟灑的背影讓人們想念。

川普不等於共和黨，美國兩黨政治走過了240多年的風風雨雨，至今綜合國力依然領先，皆為自由與保守之間的平衡與協調所賜，兩者缺一不可，不可偏廢。