白登上台 美中衝突從拳擊變太極？

美國大選民主黨白登 勝券在握，雖然川普 還在反撲，但大家已開始關心白登執政後對中國大陸 、台灣的意義及影響。乍看之下，白登跟川普大不相同，實際上未來四年很多議題恐怕將繼續受到川普的制約。

許多觀察指出，白登對中國態度，將是與川普最大的差異。確實白登曾明言美中在暖化、公衛等領域應維持合作，也不認同貿易戰。不過白登也指出，中國在不公平貿易、科技、南海、一帶一路及人權上，對美國是一種特殊挑戰(Special challenge)。借用白登重要幕僚Sullivan的說法，美中是一種「像冷戰又不同於冷戰」的關係。在白登政府這種認知下，未來四年美中關係衝突應該不會少，但全面開打也不至於。

這也顯示面對中國崛起所帶來的挑戰與威脅，白登與川普在因應處理手段不同。川普很明顯走「責怪與懲罰」路線，把處理重心放在制裁、壓制對手身上。白登看來可能會偏向「壯大與精實」路線，把政策重心放在提升美國經濟及科技實力。這兩條路線差異，當然會反映在政策上，例如白登多次指控貿易戰開打至今，並無法把供應鏈帶回美國，因此未來要全力加速供應鏈重返、發展現代基礎建設、新能源等，以堅強的、精實的美國來對抗威脅，並以實力說服各國，重建美國領導地位(The Power of America's Example)。

固然川、白重點很不一樣，然而其對問題認知卻完全相同，就是壯大中的中國並非可信賴的志同道合夥伴，而是威脅多過合作的對手。這個定性雖非川普的創見，卻是由他發揚光大，這是第一個白登會繼續受川普制約的面向。

不過川、白兩人一個重懲罰，一個重壯大，對台灣的態度很可能因此有所不同。川普時代台美政治及軍事關係爆發，當然有挑釁北京成分；白登可能更重視台灣在重建美國經濟實力及供應鏈中所能扮演的角色。一個看面子，一個重裏子。至於大家關心的台美貿易協定洽簽，目前看起來白登對任何自貿協定都不是很有興趣，因而有無機會尚待觀察。

另一個表面差異，在於川普打著美國優先 旗幟，不僅到處得罪盟邦，各類國際組織也無一倖免。白登強調將全力修補與盟友關係，作為支持美國重返領導地位的基礎，也可成為共同抗中的聯盟。川普上任前兩年確實大舉破壞過去美國所建立的國際及區域秩序，不但制裁歐加墨日，退出CPTPP及WHO，也威脅要退出WTO。

然而從2019年推出印太戰略後，又搖身一變成為對抗中國的隊長，全力推動與日、澳、印度的雙邊及四邊夥伴架構，積極提出WTO改革方案，國務卿龐培歐更不顧疫情周遊列國，全力拉攏歐亞國家。由此觀察，白登領導下的美國或許名稱會變、順序會調，但仍會在類似印太戰略的架構下落實其結盟多邊主義，同時抗中仍然會是美國與盟友的重要議題。這是第二個繼續受川普制約的面向。

在此大方向下，白登是否會重返川普退出的泛太平洋夥伴協定(TPP)？過去白登對此未置可否，只稱就算要重返部分內容需要重談，其副手賀錦麗更是反對重返，因此不確定性仍高。未來可能要等白登團隊到位，具體經貿政策出爐後才會逐漸清晰。

回到台灣，美台關係或許會相對降溫，回到常態，不過經濟上美中對抗的大方向看來會維持不變。反之，台美實質經貿關係及因疫情而加速的全球供應鏈重組趨勢，預期都會沿著過去路徑繼續前進，甚至更受美國重視。白登入主白宮後，驚喜及熱鬧或許會變少，但政策可預測性提高，有助於企業布局規畫。美中衝突會從「拳擊變太極拳」，給予各國較多調整時間，應是有利的發展。

(本文節錄自本報系經濟日報社論)