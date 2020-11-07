寄望白登重拾美國的靈與魂

川普 執政下的美國，喪失了靈與魂，成為一個近乎沒有靈魂的國家，取而代之的白登 誓言回復美國魂。

在選戰將勝猶未勝之際，白登的談話展現了美國魂。他表明將作全美國人的總統，呼籲選後「停止把對手當成敵人」，將選舉的激烈言詞拋諸腦後，放下火氣，重新審視彼此，傾聽對方，尊重和關心其他人，團結並治癒美國。這正是當前美國之所需。

美國在川普手下運作明顯失靈，主要是因為個人私心作祟，固執於偏頗而主觀的立場，慣常囿於一黨或一國之私考量，導致許多決策冥頑不靈，也使體制運行失靈；對外關係則在「美國優先 」的心態支配下，處處發生摩擦與爭鬥，以致外交手法不再靈活，應對國際事務不再機靈，國際體系與組織的運作也多告失靈。

失靈源頭在於失魂。川普治下政府唯利是圖唯我獨尊，變成一個沒有高尚精神支撐的巨靈，政府施政欠缺體恤民瘼的情懷，甚至賤視生命價值；理想上的民有，成為富人與權貴獨有，民治成為財團、巨賈與利益團體獨治，民享成為既得利益者獨享。道德情操被執政者視為糞土，各領域應該遵奉的原則與規矩橫遭破壞，連宗教都被移用為聚攏選票的工具，所謂「美國魂」幾已蕩然不存。對外則全無民主國家領導者該有的互尊互重的魂魄，因而為各國所嫌棄，正是因失魂而落魄。

川普眼中只有利益與交易，沒有價值理念的堅持，行事沒有道德底線。如今顯已敗選，他仍負隅頑抗，意在開闢法律戰場，為選舉結果的翻盤製造一線生機。如果美國有「民主魂」，現在被他徹底踐踏了；如果他要把刻意製造並挑激的選務糾紛渲染擴大，不惜上升到最高法院，將使美國的選舉過程和民主體系徹底失靈了。

川普是損害美國靈魂的「德之賊」，是破壞國際規範與秩序的「害群馬」，是激化美國社會各類矛盾的「撕裂者」。世局因他而更擾攘不安，國際合作與協調機制因他而更窒礙難行，美國兩黨對立、意識形態衝突、貧富差距與階級紛爭、種族歧視與族群關係因他而更加惡化。

許多美國人決意揚棄這個獨夫，但許多人仍然鍾愛他的政策路線與行事作風，眷戀他的領導，未來還將珍愛他可能留下的遺緒。當然，他更是不肯放手，意圖繼續控制共和黨，促使美國在他的操控之下，持續精神上失魂、能力上失靈的狀態。

世人多已否定他擔任美國領導人的妥當性。英國一項對總統候選人支持對象的全球性調查，除台灣以外的所有國家，都是愛白登甚於川普；對於各個領導人的信賴程度，川普不如習近平；對於世界安全的潛在危害，川普超過金正恩。對於川普這種敗德亂行的人，若不趕緊丟進歷史灰燼中，無疑是對人類智慧與道德意識的一大侮辱。

白登可望繼起，將為重拾美國的魂、重建美國的靈創造新的可能。天佑美國與世界！

(作者為資深媒體人，轉載自聯合報）