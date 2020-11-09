中國共產黨 改名中國共和黨芻議

中國 共產黨應嚴肅思考，改名為「中國共和黨 」。一字之改，將有可能讓中國再開百年榮於華袞契機。

共產黨強調共產主義的革命性，學者杭廷頓更曾直接說明，有的共產政權是靠當地社會及民族革命奪取政權，有的靠外力卵翼得取政權，這些都已既成事實，我們且不再去討論過程。可是回首這40年發展， 猶記得是雷根總統的名言「在民主自由的進程中，會把馬列主義掃進歷史的灰燼」；最近美國 國務卿更主張，把「中國人與中國共產黨分開對待」，所以在實務上，申請入籍公民者，只要有共產黨員身分，就被從嚴檢閱或不批准入籍，這讓在美華人情何以堪。

孫子兵法始計篇說，道者令民與上同意，可以與之死，可以與之生，而不畏危也。如果國家政治清明，人民願意為國家拋頭顱灑熱血。中共已經創造中國百餘年來的盛世，人民應該感恩戴德，民力與國力一致。

事實不然，申請簽證來美，不敢承認是中共黨員，在美入籍，卻要登報證明自己與共產黨無涉，或因情勢所需入黨，或不曾因共產黨員身分而有不法作為或不作為等。中國以大國和平崛起自居，海內外華人想要以中國為榮，卻要背負著者共產黨馬克思主義，階級鬥爭的原罪。本人借箸代籌以為：

1.與國同質：中華人民共和國的主要政黨，必須是中國共和黨，與國名相呼應。

2.揚棄過去：改名徹底揚棄中共過往文革，破舊立新，超英趕美等不智的政治運動。

3.去除恐共：西方先進國家對共產黨存有高度戒心，更是恐共，全球共產黨過去的歷史惡名昭彰，如前段提到，奪取政權的方式不由正道，那怕近期從良，也未能博得信任。

4.接軌西方：改名中國共和黨，可與美國共和黨互相比美，東西兩強互相切磋，與世界先進主流政黨接軌。美國再想打擊中國，都是共和黨，還真無從下手。

5.重建形象：中國國民黨自1894年從興中會、中國同盟會、國民黨、中華革命黨到1919年中國國民黨，都因時代需要與階段性任務的完成而更改黨名，中共在用馬克思理論完成階段性的任務後，自不必抱著馬克思教條的神主牌不放，鄧小平的白貓黑貓論就是最務實的見解。

6.改造黨旗：黨旗上鐮刀斧頭雖然說是人民共和國憲法第一條的工農聯盟的象徵，但無疑也是一種階級鬥爭的凶器。美國以動物象驢為黨旗標幟，即便美國已是世界霸主，應是深諳黨旗放上凶器，乃不祥之物。

7.有利統一：「共慘」是台灣自遷台後對中共的定義之一，因此改名後，可以讓台灣同胞理解中國已經脫胎換骨，不再搞階級鬥爭等那些事，反共就没了基礎，同文同種同質，有利統一。

舉凡ˋ種種，抛磗引玉，如果真能改成中國共和黨，我們海外遊子，將不再背負共產黨的原罪，可以昂首大步前進。國家、民族、人民皆幸甚。