美國與台灣 新聞自由蕩然無存

美國總統大選 選情空前緊繃，《紐時郵報》獨家爆料民主黨總統候選人白登 的次子杭特，與中資公司關係，並握有杭特電郵證據顯示，烏克蘭一家能源公司代表透過杭特安排，曾在華府密會白登。

消息一出，臉書、推特等社群媒體悍然封鎖，臉書託詞「爭議或不實的無證據政治內容」，發動一系列川普 團隊帳戶停權、紐約郵報文章封鎖等行動，也因而招致不少言論審查的質疑。

主流媒體也完全「忽視」這項事實，令資深新聞工作者的我感覺非常怪異，因為這個現象與媒體生態大相逕庭！我提出懷疑是甘冒大不韙，因為選情詭譎，任何牽涉不利白登的言論，都會被歸類為川普支持者，雖然我個人並非川粉。

民調大幅領先的白登，被問到他及次子杭特與中資公司及烏克蘭能源公司的關係時，僅以四兩撥千金的軟拳回應「沒拿錢」，杭特並不具備專業與條件，若非當時白登位居美國副總統，外國能源公司何以要聘他坐領高薪？相信關心美國總統大選的讀者也會疑惑，為何美國各大媒體幾乎都沒有報導有關「電郵門」的新聞？

《紐時時報》專欄作家Ben Smith近日針對這個疑問發表看法，因為從這些電郵資料中，無法發現白登插手兒子生意往來的證據，也就是無法證實這些報導的真實性。杭特因送修電腦逾時不取，商家聯絡不上做了拷貝，送交FBI無果，輾轉交到朱利安尼手中，「電郵門」事件才揭露出來。Ben Smith也承認此事讓他陷入矛盾，一方面他認為新聞應該查證，另方面他也認為應該確保美國民眾知的權利不受侵犯，而不是完全不報導。

固然川普因防疫不力加上口德不佳令人厭惡，但美國新聞自由的優良傳統一直是新聞工作者奉為圭皋，如今完全變了樣。新聞良心事業變調，令人悲哀。

此刻在太平洋彼岸台灣，NCC就中天電視換照問題舉辦聽證會，這是史無前例的「公審電視台」。前新聞局長鍾琴發起一連三天的「民主論壇、自由開講」，力挺新聞自由。

海內外同胞一起站出來力挺中天無關藍綠，而是追求言論自由的基本是非對錯，政府不能把手伸進媒體管制播報內容，這是任何進步民主國家的底線。蔡政府若為所欲為，媒體皆綠化成一言堂，台灣民主無疑是開倒車了。