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反警示威遊行 趁火打劫？

薛永康／洛杉磯

今年5月在明州非裔嫌犯佛洛依德拒捕，遭警壓頸致死後，至今警察和非裔民衆衝突不斷，示威遊行不止。日前費城一名持刀黑人拒絕放下刀子遭警擊斃，引發另一場認為警方執法過當的示威暴動！

警方是否有執法過當有待硏究，拒捕仍然為今年屢發事件的導火線，而且被警射殺或是射傷的非裔幾乎都有不良紀錄，甚至有些在現場持槍拒捕。警察執法的確有改善的空間，筆者在此不是替警方說話，而是呼籲一些極左媒體報導要公正，同時也希望非裔與警員互動時合作，絕對不要拒捕，避免遭到殺身之禍！

再此需要討論的是從1991年3月在洛杉磯的非裔Rodney King拒捕，被警棍重撃後的示威遊行，暴民趁火打劫，許多商家受害，韓裔店家必須持槍自衛！一直到今日費城的動亂，多家商店被劫，至少30名警員受傷！多年來的示威遊行導致趁火打劫，層出不窮，簡直是無法無天！

「遊行示威」要求警方避免執法過當，喚醒社會對這個問題的重視，本無可厚非，但是示威者中有多少趁火打劫的份子？要如何阻止他們打砸破壞，避免無辜的店家受害，尤其在此疫情嚴重時，店家已經很難維生，遑論遭到更多破壞及損失？

在費城的暴民已有91人被捕，希望檢方對這些趁火打劫的暴民施以重刑，殺一儆百！筆者建議今後這種警民衝突事件再度發生時，在該城市應該立即發布宵禁令，不准聚眾滋事；遊行示威者需要經過檢查，不能攜械及任何可以破壞門窗的工具，而且遊行只能限制在沒有建築物及商家的區域！

我們不阻止為了討回正義的示威遊行，但對參雜其中趁火打劫的份子不能寬容！在筆者居住的南灣，在今年7月也有為明州死者佛洛依德的遊行，在警方嚴密的監控下，示威者可以發聲，店家得以保全，「控制下的示威遊行」應該可行！

遊行 非裔 費城

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