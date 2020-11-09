我票投給愛美國也愛中國的人

大選投票日終於降臨！我早已決定：我是一個來自中國 的美國公民 ，有幸手中握著一張美國的大選選票，何等珍貴，能不仔細考慮該投給誰嗎？

猶憶70年前，在美國的華人 不只沒有選舉權，就連起碼的人性尊嚴也缺乏；及後由於國人不甘自棄，堅持抗日取得最後勝利，雖兩岸分道揚鑣，但仍能創出驚人成就，致美方刮目相看，政府在大體上改以同受憲法保護相待，而華人也秉承自強不息精神，先後有鄺友良、趙小蘭、余江月桂、陳李婉若、黃錦波、張勝雄等參與政治，令華裔地位日益提升，例如不諳美語之長者，亦能入籍成為公民等等。前此更由趙美心、孟昭文等人，對美國過去施於華人之歧視的排華法案，成功由國會通過立案致歉；最近更將被抹黑的「中國病毒」稱謂，通過國會立案取消，使華人免受仇視。

由於這些華裔政績，說明有實力才有話語權！因此，候選名單上凡是華人，我都圈選，理由除了他門能增進華人地位，也兼能增進美中兩國的情誼。至於圈選誰作總統則見仁見智，各有所長；然而身在此邦，當然是希望和平共處不對峙的好，否則二戰時，日僑被聚集管束的前車可鑒，讓人不寒而慄，故而我還是投給願與中國為友的人。

無論圈選誰，能有一張選票，總是一份榮幸，必湏要珍惜履行選舉義務，一來向自己良知交代，二來是顯出華人的守法明理，三來也藉此向地方政府留下個好紀錄，何樂不為。