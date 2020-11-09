我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

我票投給愛美國也愛中國的人

何健行／洛杉磯

大選投票日終於降臨！我早已決定：我是一個來自中國美國公民，有幸手中握著一張美國的大選選票，何等珍貴，能不仔細考慮該投給誰嗎？

猶憶70年前，在美國的華人不只沒有選舉權，就連起碼的人性尊嚴也缺乏；及後由於國人不甘自棄，堅持抗日取得最後勝利，雖兩岸分道揚鑣，但仍能創出驚人成就，致美方刮目相看，政府在大體上改以同受憲法保護相待，而華人也秉承自強不息精神，先後有鄺友良、趙小蘭、余江月桂、陳李婉若、黃錦波、張勝雄等參與政治，令華裔地位日益提升，例如不諳美語之長者，亦能入籍成為公民等等。前此更由趙美心、孟昭文等人，對美國過去施於華人之歧視的排華法案，成功由國會通過立案致歉；最近更將被抹黑的「中國病毒」稱謂，通過國會立案取消，使華人免受仇視。

由於這些華裔政績，說明有實力才有話語權！因此，候選名單上凡是華人，我都圈選，理由除了他門能增進華人地位，也兼能增進美中兩國的情誼。至於圈選誰作總統則見仁見智，各有所長；然而身在此邦，當然是希望和平共處不對峙的好，否則二戰時，日僑被聚集管束的前車可鑒，讓人不寒而慄，故而我還是投給願與中國為友的人。

無論圈選誰，能有一張選票，總是一份榮幸，必湏要珍惜履行選舉義務，一來向自己良知交代，二來是顯出華人的守法明理，三來也藉此向地方政府留下個好紀錄，何樂不為。

華人 美國公民 中國

上一則

台海局勢繃緊

下一則

反警示威遊行 趁火打劫？

延伸閱讀

孟昭文謝選民 努力讓皇后區更適合工薪家庭

孟昭文謝選民 努力讓皇后區更適合工薪家庭
孟昭文連任：感謝選民 繼續為國家美好未來努力

孟昭文連任：感謝選民 繼續為國家美好未來努力
孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長

孟昭文、劉醇逸連任 理查茲當選皇后區長
孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

孟昭文、劉醇逸、金兌錫 成功連任

熱門新聞

川普連任失利，成為一任總統俱樂部成員，但四年來留下了眾多政績及民意基礎，將是不可忽視、甚至重新再來的猛烈力量。(美聯社)

魏碧洲／川普連任失利 他真的敗了嗎 ?

2020-11-08 10:51
無論大選贏家是川普或白登，未來歷史會確定唯一輸家是主流媒體。（Getty Images）

魏碧洲／美國大選的最大輸家是媒體

2020-11-01 18:20
參加川普造勢活動的支持者。(美聯社)

石爾／挺川普者相信川普能贏 理由何在

2020-11-01 17:00

大局底定 川普難仿效小布希反敗為勝

2020-11-05 02:00

躲不了逃不掉 川普冥冥中被病毒擊敗

2020-11-01 01:00

邱鴻安／川普還有最後一張牌 最高法院

2020-11-01 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸