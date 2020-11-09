第16號提案被否決 大快人心

11月3日大選，加州 第16號提案已被多數民眾否決，筆者真是長抒了一口氣，這個暗藏玄機、臭名昭著的搶劫法案被終止，值得我們華人額手稱慶。

16號提案核心內容，是從法律層面要求加州所有學校、政府在錄取人員、簽定合約時，要優先照顧有色人種和婦女。表面上冠冕堂皇，實際真正意涵就是黑人為主的部分人士，強迫政府、學校優先錄取他們，說白了就是明目張膽地排擠其他族裔，硬性擄走別人的學習和工作機會。

如果查閱美國 法律，特別是1968年的平權法案，就會發現明文規定，人人權利平等，無論種族、膚色、信仰、性別、年齡、婚否和國籍，在求學、求職和買賣交易時均不得有任何歧視行為，大家一視同仁。但今天的16號提案恰恰反其道而行，要求照顧特定人群，只不過同時拿女性當擋箭牌，這分明違背美國憲法平等的精神，就是赤裸裸地違憲，不被加州老百姓認可，實在大快人心。

16號提案名義上是為了照顧窮人，但筆者對此實難苟同。以自己在美國近30年經歷，美國、加州政府對低收入 人群照顧得出奇的好。舉例來說，為安撫不工作的老百姓，美國政府一個月給四口之家的食物券就高達680元，這還是十年前的數字；特別貧困者的住房政府也有補貼，聯邦政府有個Section 8法條，單親媽媽或貧困家庭租房的房租由政府支付，每個月可高達1500至2000元。

在慣於標新立異的加州，低收入母親的每個孩子，每月可以獲得500元奶粉錢，生得越多、累計疊加，所以部分女性明明和一位男子組成家庭，卻絕對不結婚，每個月領各種補貼領到手軟。我曾見過一名墨裔媽媽，據說生了21個子女，根本不用上班，就是領各種補貼，活得真是滋潤。怎麼能說那些所謂的「貧困者」是弱勢群體呢？

筆者多年前剛來美國，連工作打零工的身分都沒有，每個月給教授夜以繼日地做實驗，工資才833元，跟美國本土出生的「弱勢群體」相比，我們才是真正該被救助的窮人。所以筆者覺得16號提案根本掩耳盜鈴，為今後的「合法搶劫」背書而已。

從人性角度，有一句俗語說的透徹，「梅花香自苦寒來、寶劍鋒從磨礪出」。回首往事，越是環境殘酷，在美國的各國移民越是加倍努力，勤奮刻苦，別人不願做的工作，移民來做，常人難以掌握的技巧，我們盡量學習，最終憑能力轉換身分，在美國站住腳跟。

那些長年接受補助的人，其中包括不少非裔，因為從小衣食無憂，除了憑天賦運動打球，其他方面不急於進取，長大反而缺少一技之長，當然工作難覓，自然也就痛恨來自各國的移民，痛恨政府不給機會，這是典型的「杯米仰恩、擔米結怨」，國家救助越多，他們越沒有進取心。筆者認為，倒是國家長期高額福利政策才是害這些人不珍惜光陰、不好好學習的原因。

16號提案被加州選民封殺是好事，筆者真心希望那些一輩子只琢磨著如何向政府要福利、要工作的人們捫心自問，應該振作精神，提高學識和技能，重新認識世界、社會。尊嚴是靠自己的努力得來的，而不是靠排擠他人、搶劫社會得到的。