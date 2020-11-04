美對台軍售 改變戰略模糊策略？

美國 大選投票前，華府一周內兩度宣布對台四項軍售案，前所未見。這是川普政府第九度對台軍售，關鍵是幾項軍售主要是對大陸沿海具戰術性壓制的攻擊武器，引起北京 強烈關注。中共不僅連發抗議，並再次宣布對售台軍武廠商波音等公司制裁。美對台軍售是否意味對台政策由「戰略模糊」轉為「戰略明確」？

北京幾個月來不斷在台海大規模軍演，戰機頻頻穿越台海中線。美國國務卿龐培歐10月初在東京參與美、日、澳和印度的「四方會談」，接受日媒專訪被問及若中國軍隊攻台，美國是否出手協助台灣 時，他說「美國會採取一切措施來緩解區域緊張情勢」，對中國行為坐視不管不是正確答案。並未對美是否會出兵協助台灣明確回應。

「戰略模糊」是指美國對中共對台用武的反應刻意模糊化，以達到戰略嚇阻效果。美國在台協會日前公布雷根總統1982年簽署《八一七公報》時，對台提出「六項保證」，國務院亞太助卿史達偉在華盛頓公開複述六保證，表示美國對台政策清晰化。美國官員也透露，正在檢討「戰略模糊」政策。

川普利用對台政策大打反中牌，製造選舉利多，用意明顯。然而接受福斯電視台訪問，被問及如何應對中共對台用武時，只敷衍地說「他們知道我要做什麼」，關鍵問題並未鬆口，也未跨越「戰略模糊」紅線。美國很清楚，印太戰略抗中與對台政策明確化是兩回事，史達偉在表達「清晰化」說詞時，也重申「美國對台灣主權問題不採取立場」「美國的根本意願是，如同北京所承諾的，以海峽兩岸人民都能夠接受的方式和平解決台灣問題，而不進行脅迫」。

10月初，北京清華大學學者閻學通在美國喬治城大學舉辦線上研討會發言稱，「中美雙方在對台戰略上的模糊性，讓三方都不知紅線何在，『相互威懾』不起作用」。換句話說，美中台三方都希望調整「戰略模糊」可能導致情勢誤判，造成三方關係不必要衝突與風險，而美方要將「戰略模糊」調焦到「多清晰」，也關係到美國對中政策變化。

美國對台關係大躍進時，不斷向台灣強調「美國不是台獨的提款機」，美國再反中，仍未抛棄美國的一中政策。即便軍售內容分析，由於射程因素，海馬斯火箭與ATACMS戰術彈道導彈對大陸沿海會造成一定威脅，但本質上仍屬防衛性武器。美國對台軍售仍屬選擇性部署，讓台灣能更強化自我防衛「重層嚇阻」力量，讓中共對武力犯台知所忌憚。

在外交體系大肆抨擊美對台軍售是對台獨勢力發出錯誤訊息後，中美兩軍舉行危機溝通工作組視訊會議，商定開展兩軍人道主義救援減災研討交流。五角大廈也宣稱，雙方同意建立危機期間及時溝通機制的重要性，有必要維持定期溝通，以預防危機。防長艾斯博說，美國「無意與中國製造軍事危機」。

兩軍都明白表達「穩局」用意，刻意澄清合作也顯示雙方維持東亞區域穩定的意願，不致讓不必要危機產生。

對美中而言，「不違反一中政策」走向的「戰略清晰」是可接受的默契，反而台灣對「戰略模糊」焦慮反應，過度期待美方調整對台地位的作為，反而不切實際。台灣主觀期待投射在川普選情上，期許川普採取「大膽瘋狂」突破，以至台灣民間出現強烈挺川普情緒。

台灣其實很清楚，不論美國總統選舉結果如何，反中政策不會大轉彎，只是挺台強度的差異，台灣仍然是美中關係的關鍵變數，北京的態度才是關鍵。至於兩岸如何解套，少不了美國，也靠不得美國，還是得兩岸自己解決，才能找到答案。（作者為資深媒體人）