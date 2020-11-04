美大選餘波和川普的後遺症

被稱為美國 近代史最重要的總統選舉，數月來高潮迭起後終於落幕。川普 四年任內把美國一向行之有素的政治體系和社會倫理，搞得天翻地覆，掀起要趕他下台和保他連任雙方空前投票熱潮。加上新冠疫情使大家(尤其民主黨員和聽從免疫專家者)居家「遠投」，因而引起川普不斷叫囂，認為這是作弊良機；並揚言開票後將出動律師團在各州提訟，企圖把官司打到最高法院，利用他提名的大法官撐腰助他反敗為勝。

由此看來，即使白登已得到超過270選舉人票，川普也絕不會按傳統有君子風度地認輸；但除非他能提出有力證據，訴訟只不過是障人耳目，為自己除了提名三位最高法院大法官及許多聯邦法官之外，毫無政績作為作無謂的抗議而已。

川普是否連累共和黨失去參議院主導權，是重要課題。即使他下台後，這四年任期對美國的國魂和社會安寧，還有自由世界領導地位的負面衝擊，無法衡量。單看投票日前夕，白宮 四周馬路都築起身高以上的鐵欄，附近公司行號紛紛釘上防暴木板，距白宮咫尺之遙的喬治華盛頓大學也停課，關閉所有教學、行政大樓及宿舍，就可看出美國如今可和許多香蕉共和國「媲美」了。

美國立國以來，一切作業和人際關係都以誠信為基礎：講過的話算數，發誓後在法院或議會作證如有不實之言，懲罰相當嚴厲。但經過川普四年來每天平均15個謊話「洗禮」，大家明知也拿他沒有辦法，似乎有點習以為常、見怪不怪了。加上川普編造和許多來路不明的假新聞，使大家互相

猜忌或不敢信任；即使連自命透明和為民喉舌的主流媒體，都被認為只報川普的醜事，而忽略白登和兒子的「國外活動」，被列為最大輸家之一。

過去四年，川普已證明他是「贏不起」的人(poor winner)，即沒有運動家精神，贏了還要自我吹擂和落井下石、打擊敗者；所以假如他這次下台也會是「輸不起」的敗將(poor loser)。反正他有的是推特，我們可以預期還會看見他經常在支持群眾中造謠生事，甚至預備2024年捲土重來「雪恥」。

但川普有許多見不得人的稅務和違法勾當，將因沒有總統的擋箭牌而招來法律訴訟；雖然他已揚言有權在去職以前下令特赦自己，但這也只限於聯邦法；還有些紐約州已在追查的案件，不在此列。所以他一向很羨慕俄羅斯總統普亭可以一輩子做下去，死在總統任上就可免牢獄之災。

四年任期中，川普徹底暴露民主政體如果沒有精神信仰和傳統倫理，就會出問題；同時也顯示兩黨制度並不能使大家滿意，尤其民主黨一味自命進步、立異為高，放棄固有道德，因而驅使很多人支持或投靠唯一的另一政黨。而許多白人至上主義和極端分子也出現在檯面上，將來如何收拾，甚難預料。

反過來說，川普萬一如2016年時變出戲法而當選連任，全美人民還要在「文革型」的陰影下再過四年，新冠病毒在他毫無應付辦法下也將不知蔓延到何種程度及害死多少人。加上一些極端分子在他鼓勵和庇蔭下，更會猖獗地恐嚇政敵和弱勢族群，對我們華人華裔絕不是一個好預兆；我們幾十年來所珍惜的美國可能會一去不復返了。