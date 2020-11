疫情和美國社會動盪下的感言

聖經裡有永不改變的真理,但到人的手中就變了味道。就像我們教會因對待神職人員方式發生分裂,兩邊都是基督徒,都稱他們的決定經過一次又一次禱告,並都稱是按照神的真理行事。

選舉期間,人們認為必須維護及推薦某候選人,竟然號稱他是「神所揀選」的?我認為那已經嚴重到是偶像崇拜(idol worshiping)了。

我們都到這歲數了,經歷與見解都有很大差異,大家要互相尊重,對方的選擇與決定是經過深思熟慮,不會容易改變與動搖。對我來說,我已看過川普 如何治國:他如何把疫情演變到如此嚴重,禍國殃民。自己處理不當,不聽專家意見,只一味的把箭頭射向中國 。中國起初對處理疫情有錯,後來卻有正確措施,人民都服從,如此龐大人口將死亡率降到最低,相形之下,美國 呢?

我看到川普如何使人與人分裂搞得如此不堪,是我從14歲來到美國,50年來所沒有經歷過。川普如何對待美國最付出勞動力而收入最少的西裔?想當初美國經濟蕭條時也同樣拿中國人出氣,推出排華法案(Chinese Exclusion Act),害了多少中國人?難道挺川普的中國人身上沒流著一滴中國血嗎?也不想當初美國如何對待學者錢學森,要不是中國有原子彈,別人會瞧得起你嗎?中國就該是又窮又破,只能向別人搖尾乞憐的第三世界國家嗎?

中國過去30年的進步可用「奇蹟」形容,外國人怕了,就施各種方法打壓中國。記得當年台灣的少棒,美國人打不過就不讓台灣參加,這是在玩同樣把戲。台灣當今政府,不要被騙了!不要以為美國人是救星,你們只是在被利用罷了!川普連自己國民在他自身利益之下,都被他踐踏在腳下,何況台灣人呢?

有些中國人自認已躋身美國高層社會,也許你受過高等教育,房子比別人大,錢比別人多一點,別忘了照照鏡子,我們也是有色人種,別人無法分辨你和新來移民有何不同。中國的強敗才真的和你有切身關係,所謂血濃於水。

我看到川普的「白人至上」做法。 歷史上黑人怎麼來美國大家都淸楚,多年來他們受了多麼不平等待遇。沒有錯, 很多黑人作奸犯科,是因生長環境與所受待遇產生,也是白人的祖宗造孽。現在他們為因警察暴力而寃死的人示威,卻被稱為暴徒。請問民主國家的正義何在?

我看到川普與一些基督徒如何鄙視同性戀與墮胎者。 同性戀者從古到今都存在,我們不同意但也應有同情心,給他們生存空間。

沒錯,墮胎不該用來當成生育控制的方法,但有些受孕是被強姦或亂倫等情況造成,這些女孩已受了無比創傷,難道要她們十月懷胎把孩子生下來?自己不能養給別人領養,不覺得那太殘忍嗎?

我聽到川普狂言妄語,還說他是不需要被原諒(forgiveness),因為I always do the best!

如此一派胡言、狂妄自大的人,怎會是基督徒?他有謙卑態度嗎?他只是在利用基督徒!看來受騙的還真不少,還好還有些清醒的人,我看出他的意圖,他不是我想要的總統。別忘了,在舊約的列王記中,一個壞的君王,是神用來毁滅他的國家的。So be careful what you wish for!