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川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

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疫情和美國社會動盪下的感言

何曉初（馬里蘭州）

聖經裡有永不改變的真理，但到人的手中就變了味道。就像我們教會因對待神職人員方式發生分裂，兩邊都是基督徒，都稱他們的決定經過一次又一次禱告，並都稱是按照神的真理行事。

選舉期間，人們認為必須維護及推薦某候選人，竟然號稱他是「神所揀選」的？我認為那已經嚴重到是偶像崇拜(idol worshiping)了。

我們都到這歲數了，經歷與見解都有很大差異，大家要互相尊重，對方的選擇與決定是經過深思熟慮，不會容易改變與動搖。對我來說，我已看過川普如何治國：他如何把疫情演變到如此嚴重，禍國殃民。自己處理不當，不聽專家意見，只一味的把箭頭射向中國。中國起初對處理疫情有錯，後來卻有正確措施，人民都服從，如此龐大人口將死亡率降到最低，相形之下，美國呢？

我看到川普如何使人與人分裂搞得如此不堪，是我從14歲來到美國，50年來所沒有經歷過。川普如何對待美國最付出勞動力而收入最少的西裔？想當初美國經濟蕭條時也同樣拿中國人出氣，推出排華法案(Chinese Exclusion Act)，害了多少中國人？難道挺川普的中國人身上沒流著一滴中國血嗎？也不想當初美國如何對待學者錢學森，要不是中國有原子彈，別人會瞧得起你嗎？中國就該是又窮又破，只能向別人搖尾乞憐的第三世界國家嗎？

中國過去30年的進步可用「奇蹟」形容，外國人怕了，就施各種方法打壓中國。記得當年台灣的少棒，美國人打不過就不讓台灣參加，這是在玩同樣把戲。台灣當今政府，不要被騙了！不要以為美國人是救星，你們只是在被利用罷了！川普連自己國民在他自身利益之下，都被他踐踏在腳下，何況台灣人呢？

有些中國人自認已躋身美國高層社會，也許你受過高等教育，房子比別人大，錢比別人多一點，別忘了照照鏡子，我們也是有色人種，別人無法分辨你和新來移民有何不同。中國的強敗才真的和你有切身關係，所謂血濃於水。

我看到川普的「白人至上」做法。 歷史上黑人怎麼來美國大家都淸楚，多年來他們受了多麼不平等待遇。沒有錯， 很多黑人作奸犯科，是因生長環境與所受待遇產生，也是白人的祖宗造孽。現在他們為因警察暴力而寃死的人示威，卻被稱為暴徒。請問民主國家的正義何在？

我看到川普與一些基督徒如何鄙視同性戀與墮胎者。 同性戀者從古到今都存在，我們不同意但也應有同情心，給他們生存空間。

沒錯，墮胎不該用來當成生育控制的方法，但有些受孕是被強姦或亂倫等情況造成，這些女孩已受了無比創傷，難道要她們十月懷胎把孩子生下來？自己不能養給別人領養，不覺得那太殘忍嗎？

我聽到川普狂言妄語，還說他是不需要被原諒(forgiveness)，因為I always do the best!

如此一派胡言、狂妄自大的人，怎會是基督徒？他有謙卑態度嗎？他只是在利用基督徒！看來受騙的還真不少，還好還有些清醒的人，我看出他的意圖，他不是我想要的總統。別忘了，在舊約的列王記中，一個壞的君王，是神用來毁滅他的國家的。So be careful what you wish for!

中國 美國 川普

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