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天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

疫情失控 源於川普心態

良耀（波士頓）

美國新冠肺炎病毒疫情單日確診人數創新紀錄，連兩天破8萬3000人新高。川普總統卻怪檢測太多，確診人數當然多。筆者認為，檢測是必要的防疫作為，檢測愈多、防疫愈好，檢測確診人數多不是壞事，因為確診人數越多，得知確診後會提高警覺，及早治療，避免擔誤病情，死亡可以反而下降。當然，疫情初期，確診人數越多，死亡數也就多，所以抗疫必須先檢測。

防疫是唯一減緩人們死亡的辦法。可惜川普始終搞錯觀念，以致弄成今天全美疫情大爆發局面。現在人人自危，惶惶終日，不知不覺中，美國夢醒了，這裡還是我仰慕的民主自由典範的美國嗎？

再說，病毒疫情不會主動增強或變弱，病毒災害對人傷害程度強弱，完全因人的反應而定：一，疫情初始時人們沒有經驗，容易受傷害；二，開始時體弱的人容易受傷害而死亡；三，後來體弱的人數少了，受害死亡人數也減少；四，人是智慧動物，能吸收經驗，懂得預防減少受傷害；五，人們懂得抵抗及擊敗病毒，如研發疫苗、解救疫災。

病毒對人的傷害強弱，就看人對事態的反應，疫情在全美大爆發， 川普的心態很重要，豈可輕言不管病毒在全國流行不再管控？把政治鬥爭擺在對抗疫情之上，國家最高領導人置人民安危於不顧。

再看美國總統大選兩場候選人辯論，大家都注意誰言詞犀利、反應快慢，卻忽略人格品質的重要性。一個把控制新冠肺炎病毒疫情說成惡劣的事，一個把美國疫情大爆發確診人數破紀錄單日升高到8萬3000人，口誤說成200百萬人，大家為何只計較數字正確性，卻不注意話中有話，忽視民眾生命健康的嚴重性？

本人移民來美從沒有後悔過，但今年新冠疫情在美國大爆發，對美國很傷心，二戰後美國的民主典範，恐怕將被政治野心家摧殘。

疫情 美國 檢測

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