選舉分裂對立 民主黨也有責任

2020年美國總統大選是有史以來最激烈的一場選舉。不管兩黨立場、執政理念或兩位候選人風格、操守，民眾看法都存在嚴重對立，美國社會被撕裂出血跡斑斑的一道道傷痕。

表面看，共和黨 建制派仍堅守傳統價值觀，以憲法為根本，遵守法律與秩序，保護私有財產等。這是所謂共和黨保守派執政理念。然而，川普 代表的共和黨並不是建制派的堅定支持者。

川普上台後，雖然執政主張仍在共和黨政治框架內，但他執政風格特立獨行，加上缺乏行政經驗，很快地傷及許多共和黨大老利益，同時也激怒民主黨 社會菁英們對美國總統的傳統認知。

過去四年，川普執政引來不少保守共和黨人反對，也引發華爾街寡頭極大不滿。作為共和黨總統，川普被本黨修理得慘兮兮，在美國歷史上少見。如果說民主黨支持者對民主黨的執政理念有共鳴，倒不如說，因為完全不能認同川普的執政風格，而產生恨川普的情緒，更恰當一些。

從兩位候選人支持群體看，大批藍領階層都曾是民主黨鐵桿支持者，如今轉向川普，而大批公司老闆都是共和黨支持者，如今倒向白登。它正預示兩黨支持者並非完全因黨派理念認同，而是與候選人風格、操守有相當關係。

據一份募款統計顯示，日前白登募款總額達9.38億元，39%來自小額募款；川普募款總額5.98億元，48%來自小額募款。統計明顯告訴我們，白登支持者相當部分來自華爾街大老，與民主黨一貫主張照顧弱勢群體、實現人人平等、縮小分配差距的理念大相徑庭。而川普代表的非建制派共和黨正滑向民主黨的理念，川普因此得到更多藍領階層支持。

其實，今年總統大選是一場愛與恨的較量，愛川普的人就是他的堅定支持者。而很多白登支持者並不一定認同白登理念，而是因為恨川普，才將票投向白登。

總統大選也是自由與法治的較量。自由派認為，憲法明確告訴我們，「人的權利，包括生命、自由和追求幸福的權利，是上帝賦予，不是政府賦予」。今年選舉看見一個社會現象，一群民主黨支持者打著自由旗號，鼓勵年輕人走上街頭，宣傳無政府主義，製造許多社會亂象。

同時因為自由化思潮影響，美國政府面對公共衛生危機卻毫無招架之力。全美疫情不斷蔓延，新冠病毒確診人數高居全球第一。當共和黨保守派提出要恢復社會秩序，回歸法治本源時，民主黨為了黨派利益，堅決抵制。

民主黨強烈指出，現在美國亂象叢生，族群撕裂，都是因川普不當執政理念與方法造成。筆者認為，美國亂象並非川普任上才有，而是民主黨多年來過度追求自由化和多元化的結果。

因為民主黨有意忽略憲法宣示自由是上帝賦予人的權利，沒有上帝賦予的生命與自由，人自以為是的自由，那是化了妝的專制。人的生命必須行在神的道上，才能談得上真正自由，否則，一味肯定自由出自人的本身，而否定上帝在這個國家，在人的生命中的作為。這種思想、價值觀背離美國的憲法精神。

因此，無論選舉結果如何，選舉是一時的，而保護生命、自由及追求幸福生活權利是長遠的。通過這場選舉，所有美國人都應反思，不要繼續在人的思想中製造對立，而要謙卑地回歸上帝面前，從上帝的恩澤中尋求價值的合一。