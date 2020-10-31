何以台灣一直是政治性軟土？

新冠肺炎病毒肆虐下，適逢美國總統選舉，台灣 海峽陷入波詭雲譎形勢，美國、中共 及台灣各有戰機滿天繞飛。而在中共戰機頻頻越過台海中線對台灣侵門踏戶之時，台灣卻有馬英九、蘇起及紅統派等一再發出台灣不堪一擊之論，有未戰先降之況，再加上執政民進黨及獨派等毫無反制中共咄咄逼人的表現，是否顯示台灣仍是一片軟土呢？

台灣人民除了非漢系族群的原住民外，還有從中國中原一直向大海方向敗逃遷徙到台灣的閩南人及客家人，以及在1949年跟隨國民黨敗逃撤退到台灣的中國少數民族及北方系漢族等外省人，並合組成台灣四大族群。研究這四大族群歷史背景，大多屬亡國之奴、敗軍之將及怯懦之民的後代，他們在政治鬥爭的表現，始終有其若隱若現的亡國、敗亡及怯懦等基因，表現恰似一片肥沃軟土，任人深掘。

1661年，鄭成功驅逐荷蘭人收復台灣，作為反清復明基地，曾與逃往越南南部明朝殘餘武裝勢力合作，反清復明聲勢浩大。但鄭成功逝世後，政爭內訌，互相殘殺，導致施琅忘祖忘本去引清兵滅明鄭，亡國之奴搖身一變為清朝統一英雄。而越南南部反清復明力量亦隨後式微，留下越化「明鄉(香)人」這個族群。

1895年，清朝簽下「馬關條約」，割台灣給日本 ，當時台灣有人憤慨抗日，有人迎接日本追求榮華富貴，以致抗日力量壯大不起來，台灣成為一片被日本深掘軟土，被日本殖民50年，留下戀日情結。

1949年，堅持中國儒釋道三教合一傳統文化的中國國民黨，卻被接受西方馬列共產主義洗禮的中共打敗。蔣介石率領大批敗軍之將撤退台灣，並展開兩面作戰，整頓被日本50年統治後台灣人的離心戀日意識形態，同時還要與中共繼續鬥爭。1950年韓戰爆發後，美國協防台灣，兩岸對峙僵持形勢從此穩定下來。

蔣經國逝世，李登輝出任總統，為了破解國民黨外省籍權貴政治勢力，李登輝讓閩南人及客家人等本省籍政治勢力壯大起來，在政治鬥而不破中本土化，再以民主化選舉重新分配政治資源，台灣政權出現政黨輪替，實現中共暴力革命追求人民當家作主的理想宗旨。然而，台灣在政黨輪替的民主政治發展中，一些原本反共忠貞的國民黨外省籍人士，在政治競爭失敗後，出現了吳三桂、施琅及辜顯榮等歷史人物的心態，向中共表達投降下跪意願，製造台灣外破內爆條件。

台灣完成了中共70年前暴力革命的理想宗旨，無產階級已翻身，人民當家作主，何以還要受到中共理直氣壯的文攻武統進逼呢？難道台灣仍是一片軟土嗎？是否其亡國、敗軍及怯懦等基因未變乎？