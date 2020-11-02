能文能武 敬悼好友于摩西

好友摩西在10月7日過世，享年77歲。他和病魔博鬥兩年，即使他曾是世界青年柔道賽冠軍，也終究不敵。過去兩年，他曾進出醫院數次，都能頑強的再站起來，但最後終於擧起白旗。人畢竟不能勝天。

摩西能武也能文，20年前，曾和同鄉許醫師上台表演相聲，博得很多掌聲。他的文筆犀利，常痛貶台灣 當局。他的反獨立場鮮明，台灣會館還常向他請教時政。有時同一天，世界日報可看到摩西和我的文章，我們都會馬上打電話互相誇獎一下。

摩西是針炙名醫，在洛杉磯算是第一位針炙醫師，當加州 衞生局要制定針炙相關法律，都向他請教。他後來也把他太太、兒女，都訓練並通過考試，成為正式針炙醫師。他們全家在好萊塢的診所曾門庭若巿，而且病人都是白人。

由於摩西在針炙界的地位，十幾年前，加州衞生局請他推薦一位社區人士當加州針灸管理委員會的委員(California Acupuncture Board)。他毫不猶豫的推薦我太太馬敏妹，她在四年委員任期，有幸和伍國慶(Michael Eng)同事，共同為針炙界及社區服務。

摩西兄非常好客，20年前家裡常常高朋滿座，他和朋友們都常高歌飲酒，暢談時事。他對時局常有獨特的分析及看法，大家都常洗耳恭聽，俗話說「when you talk，people listens」就是他最好的寫照。

由於他家就在聖瑪利諾漢庭頓圖書館 旁，他將幾幅家傳墨寶，捐贈給這個非營利機構，因此他和太太及好友們常常來這個漂亮的花園散步，累了，大家就圍坐聽他聊天，也是趣事。

今年2月2日，是我最後一次在漢庭頓圖書館裡面的中國花園碰見他。3月花園閉館就再也沒見面了。後來才知道他的病況愈來愈嚴重。

摩西是台灣淡江大學畢業，上海人，挍友及鄉親都尊他為元老。他做事也常一呼百應，我和太太也常參加他們的活動，我們一起去過絲路、武夷山，留下不可磨滅的回憶。

值得一提的是，2018年10月，我主辦全美台大醫學院校友會時，我拜託摩西兄接待台大醫學院校長張上淳教授，及景福會總幹事黄國晉敎授參觀漢庭頓花園，使兩位大開眼界。摩西常以助人為樂，他曾提起，十年前鄰居住宅清晨起火，大家都在熟睡，他趕忙去敲門喚醒他們，救了他們全家四口，真是功德無量。

然而好人還是被老天提早帶走了，我們都非常惋惜。

10月7日早上，我太太和于太太通電話後，還向摩西兄問安。當時他已在彌留之際，但據他太太說，聽我太太說話時，他居然眉毛還有反應。我太太告訴摩西兄，說我們會好好照顧于太太，電話講完不久，摩西兄即安然離去，因為他放心了，願他在天之靈安息。