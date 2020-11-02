仇華日增 華裔需自保

56歲的退休西裔女士Lena Hernandez，今年7月在托倫斯市公園辱駡一位華裔 ，之後又在當地商場重施故技，已被法院以「仇恨犯罪 」定罪，入獄45天，殺一儆百大快人心。

仇恨犯罪(hate crime)包括對於性別、族裔、膚色、殘障、國籍、宗教以及同性戀者等的歧視。這是詹森總統在1968年簽署的聯邦法令，遏阻對特定對象在言語、肢體及財產的侵害。同樣的罪行如果包含仇恨，一般是罪加一等！

據2018年司法機關的數據，仇恨犯罪以種族歧視為最高，達59.6%，宗教次之為18.7%，同性戀16.7%。自從川普上位後，口無遮攔地反移民、敵視回教徒，加上轉移選民對於他處理疫情失當的注意力，一再強調新冠病毒為「中國病毒」，製造仇華情緒、置美籍華裔的安危於不顧！

在美國各地從紐約到洛杉磯，已有不少辱駡甚至動手侵害華裔的例子；守法的華裔無端受辱，同樣膚色的其他亞裔 也遭到池魚之殃！仇恨犯罪侵害亞裔的例子不勝枚舉。

美國是一個民族大熔爐，我們追求族裔和諧。11月3日的大選是所有族群可以翻轉仇恨犯罪傾向的日子！我們可以拉下對女性汚辱、對少數族裔及殘障者不齒、只為自己福祉的川普總統！同時，所有華人及其它亞裔要自保、舉發仇恨犯罪、自求多福！