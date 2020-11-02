我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

仇華日增 華裔需自保

薛永康／洛杉磯  

56歲的退休西裔女士Lena Hernandez，今年7月在托倫斯市公園辱駡一位華裔，之後又在當地商場重施故技，已被法院以「仇恨犯罪」定罪，入獄45天，殺一儆百大快人心。

仇恨犯罪(hate crime)包括對於性別、族裔、膚色、殘障、國籍、宗教以及同性戀者等的歧視。這是詹森總統在1968年簽署的聯邦法令，遏阻對特定對象在言語、肢體及財產的侵害。同樣的罪行如果包含仇恨，一般是罪加一等！

據2018年司法機關的數據，仇恨犯罪以種族歧視為最高，達59.6%，宗教次之為18.7%，同性戀16.7%。自從川普上位後，口無遮攔地反移民、敵視回教徒，加上轉移選民對於他處理疫情失當的注意力，一再強調新冠病毒為「中國病毒」，製造仇華情緒、置美籍華裔的安危於不顧！

在美國各地從紐約到洛杉磯，已有不少辱駡甚至動手侵害華裔的例子；守法的華裔無端受辱，同樣膚色的其他亞裔也遭到池魚之殃！仇恨犯罪侵害亞裔的例子不勝枚舉。

美國是一個民族大熔爐，我們追求族裔和諧。11月3日的大選是所有族群可以翻轉仇恨犯罪傾向的日子！我們可以拉下對女性汚辱、對少數族裔及殘障者不齒、只為自己福祉的川普總統！同時，所有華人及其它亞裔要自保、舉發仇恨犯罪、自求多福！

仇恨犯罪 華裔 亞裔

上一則

美國史上最燒錢大選 錢多一定能贏？

延伸閱讀

武漢「黑臉」醫師白回來! 再見救命恩人 他摘掉口罩

武漢「黑臉」醫師白回來! 再見救命恩人 他摘掉口罩
日裔鋼琴家遭暴打 紐約市警：非仇恨犯罪

日裔鋼琴家遭暴打 紐約市警：非仇恨犯罪
郭納德線上會議 華裔警官：防仇恨犯罪須提供亞裔社區資源

郭納德線上會議 華裔警官：防仇恨犯罪須提供亞裔社區資源
反仇恨亞裔犯罪小組：將資源帶給亞裔 以有效預防犯罪

反仇恨亞裔犯罪小組：將資源帶給亞裔 以有效預防犯罪

熱門新聞

參加川普造勢活動的支持者。(美聯社)

石爾／挺川普者相信川普能贏 理由何在

2020-11-01 17:00
無論大選贏家是川普或白登，未來歷史會確定唯一輸家是主流媒體。（Getty Images）

魏碧洲／美國大選的最大輸家是媒體

2020-11-01 18:20

靠山崩塌 川普成也白人、敗也白人

2020-10-25 02:00

躲不了逃不掉 川普冥冥中被病毒擊敗

2020-11-01 01:00
圖為24日排隊提早投票的紐約選民。(美聯社)

魏碧洲／決定美中國運和世局的兩大盛會

2020-10-25 16:10

這些因素真假 將決定川普、白登勝負

2020-10-30 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州