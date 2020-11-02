陽光總統川普 創造財富繁榮社會

川普 總統自2016年勝選進入白宮，民主黨 不甘服輸，誓死報仇雪恨，兩度企圖以非法手段推翻川普政府(Coup Attempt)。

首先利用CIA和FBI的假情報，誣告川普私通俄國，介入美國 大選。第二次控告川普和烏克蘭總統電話上利益交換。民主黨籍聯邦眾議院議長波洛西(Pelosi )浪費兩年時間和資源舉行國會聽證，最後特別檢察官Mueller因缺乏證據無法起訴，彈劾企圖兩度落空。面臨如此強烈指控打壓，川普越戰越勇，不斷實現競選諾言，交出亮麗政績：美國經濟空前蓬勃，創造700萬就業機會，股市三大指數創歷史新高，失業人數創歷史新低，減少税收提升收入；建築數百里邊牆，阻止非法人口和毒犯入侵；加強國防軍備，消滅恐怖集團，停戰撤軍。

兩度倒川企圖失敗，民主黨未善罷甘休，這次計謀是用新冠疫情藉口，一方面發動各藍州下令封城，造成經濟恐慌，以打擊川普。另方面，和馬克斯主義的BLM團體、無政府主義的ANTIFA組織串連合作，削減警局經費，解散警局，縱容示威暴動，轉播病毒，藉此嫁禍川普。結果反而導致藍州19城市損傷慘重。西雅圖被暴徒占領兩個月，紐約市犯罪案暴增100%，明州首府受損嚴重，芝加哥警民日夜槍戰，警長求援於川普，波特蘭暴動連續100天，市長家也遭縱火，威州小城肯努Kenusha)，也遭浩劫。這些暴動浩劫，造成無數警員和百姓損傷，損失數億元。

面臨反美組織暴亂，民主黨和華府官僚的攻擊，主流和社交媒體負面的報導，千軍萬馬，暗潮匈湧，圍攻川普。但他從容不迫，突出重圍，馬不停蹄親臨災區視察支援，包括加州山火、路州風災及暴動區。派遣國民兵鎮壓暴亂，恢復治安。下令嚴懲破壞公物和歷史文物罪犯。

在外交上，他促成中東以色列和阿拉伯聯盟國家和平協定，三度獲和平獎提名，新冠病毒帶來經濟衝擊，影響不大，股市依然牛升。最新民調顯示，約六成美國人認為，他們生活比四年前好，說明多數國民認同川普的經濟政策。工作狂的川普，連染疫期間都不放過學習和工作，身先士卒試用新藥，然後分享他染疫經驗。他以勇氣和達觀，戰勝病疫。目前，他正推展新冠特效藥和疫苗生產，以供國人普遍使用。

美國正處於非常時期，左派極端主義的反美、仇美的思想，已滲透到各階層，軍隊、學校，毒化年輕人，華府官僚政客只顧中飽私囊，不問民間疾苦。川普總統以成功商人身分，不取薪金為民服務，發揚憲法精神，重振美國聲威。他的出現，引起巨大回響。他的競選氣勢如虹，每場造勢大會，出席民眾數以萬計。

川普治下的美國是自食其力、自力更生的法治社會，也是追求自由幸福、創造財富的繁榮社會。川普為國人帶來達觀和勇氣、希望和陽光，是一位名副其實的陽光總統。