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親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

川普與毛澤東比一比

勞百興／洛杉磯

川普總統反中、反中共，但尊毛澤東。回顧川普近四年執政，他的理念、決策、手段，與老毛有很多相似之處。茲舉三例：

一、老毛為了要當全世界無產階級革命人民的領袖、心中的紅太陽，為了打倒帝、修、反，紅旗插遍全世界，餓死了3500萬中國百姓，他眼都沒眨一下。再看川普，一心想著連任，什麼疫情、確診800萬、死亡20萬，他根本沒心思理會，算個啥！當然，20萬和3500萬相比，只是小巫見大巫，因此筆者稱他為小川，要不然可稱中川，或大川。

二、老毛打壓、整肅不同意見者心狠手辣，被害者全都是幫他打天下的戰友、出窠兄弟。早的不說，1949年建政後就有高崗、饒漱石，後期有彭德懷反黨集團，文革就舉不勝舉，包括劉少奇。小川也非等閒之輩，多少高官、幕僚，如國務卿、司法部長、白宮幕僚長、國安顧問等被開除撤換。

三、50年代中期老毛發動反右運動，許多高級知識分子、專家、學者，就是因為不認同外行可以領導內行而被整肅，家破人亡，妻離子散大有人在。小川更離譜，不聽專家、醫師建議，還自以為是，「病毒到時候會自動消失」、「注射消毒水可治新冠肺炎」等，這些發言實在太糟糕！

川普 白宮 疫情

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