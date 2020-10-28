最應該紀念韓戰的是台灣

2020年10月23日，北京高調舉行紀念「抗美援朝」70周年大會。 習近平在講話中聲言，「中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」，「鍛造舍生忘死、向死而生的民族血性」，聲色俱厲，言辭決絕，頗有再次和美國 放膽一搏的架勢。中美之間最大的戰爭隱患自然是台灣 ，民主台灣確實也到了生死存亡之秋。

從1950年10月19日「志願軍」入朝作戰，到1953年7月中美簽署停戰協議，韓戰代價慘重，對世界格局影響之深遠，實為罕見。在筆者看來，最應該好好總結韓戰經驗，實現保家衛國目的的恰恰是台灣。

不久前，華爾街日報刊登一篇前國防部副部長、小布希時期著名鷹派人物伍福維茲(Paul Wolfowitz)署名文章，提醒世界尤其是台灣不要忘記韓戰爆發教訓，可謂振聾發聵。據1995年蘇聯解密檔案顯示，1949年3月金日成去莫斯科朝聖拜謁史達林，提出了率軍南下消滅大韓民國的想法。但史達林予以否決，對金日成說，除非毛澤東同意，否則絕不可發兵南侵，理由就是萬一美國參戰，局勢無法收拾。但為何史達林後來180度轉向，轉而支持金日成入侵韓國，從而挑起韓戰？主要原因有三個：

第一，美國軍方並不看好朝鮮半島戰略價值並已撤軍，聲稱在此地動用美軍參與武裝衝突實為不智，連二戰名將麥克阿瑟將軍，以及國務卿阿奇遜面對媒體也認同此觀點。這些表態，史達林和毛澤東都看在眼裡；

第二，在金日成訪問莫斯科後半年內，共軍以摧枯拉朽之勢幹翻國民黨軍隊，把老蔣趕到台灣，並於1949年10月1日建國，美國竟然將大陸政權拱手相讓，並未挑戰共軍，這讓史達林和毛澤東真心認為：美帝外強中乾，是真的紙老虎；

第三，中共 蘇共在美國的情報指向明確：即美國不會軍事介入朝鮮半島問題。於是史達林主動邀請金日成再次造訪莫斯科，面授機宜，鼓動北韓發動突襲，入侵大韓民國，隨即又和毛澤東達成盟約，蘇聯出槍炮飛機，中國出人，渡江作戰，韓戰全面爆發，生靈塗炭，無數中美軍人埋骨白山黑水間，金氏政權得以保全，成為全世界的毒瘤和地區安全最大的隱患。台灣繼續飄零海外，淪為大國博弈棋子。

回首韓戰，今天台海局勢何其相似！中共吃掉台灣的決心從沒有動搖過半分，至今未能如願唯一忌憚的是美軍介入。但美國政軍界從沒有清楚無誤的表明美軍會和台灣併肩作戰，而只是通過增加對台軍售等手法變相支持，而台灣方面竟也有主流政界人物宣揚「首戰即終戰」的失敗和末日論調，像極了韓戰爆發前的氣氛。

習近平作為自我定位能比肩毛澤東的政治強人，唯一能讓他在黨內、軍內、國內真正成為一尊的前提，就是打下台灣。美國的猶疑和台灣島內失敗怯戰論調，只會增強共軍早日拿下台灣的信心決心。習近平10月14日視察和台灣隔海相望的潮汕，強調要把全部心思和精力放在「備戰打仗」上。

央視軍事頻道9月25日也報導，駐地福建廈門的73集團軍開始不分晝夜演練巷戰。第73集團軍前身為解放軍第31集團軍，曾執行砲擊金門、馬祖的任務，是公認的攻台先鋒。種種跡象顯示，中共已經在軍事、輿論上做好了準備，甚至開始了全民動員，台海戰事隨時可能爆發。

台灣既然擺脫不了棋子的歷史宿命，就要做一枚讓敵方忌憚的棋子。在不主動刺激中共、全力爭和平的前提下，盡快實現美軍駐台，實現事實上的「美台軍事同盟」。不用興建軍事基地，四個美軍師加上美台聯手明顯的海空優勢，足以將「首戰即終戰」變成中共最擔心的膠著戰。

島內則盡快將募兵制改回徵兵制，實現全名皆兵，以戰止戰。台灣目前最危險的是島內部分民眾和政治人物，在繁榮和平幾十年後的滋生的安逸心態，拿「過家家」的心態面對生死存亡之爭，台灣藝人遠赴北京高唱「我的祖國」竟不了了之，台灣企業家上央視炫耀為大陸做貢獻，如果台灣不能痛定思痛，面對現實，全力備戰，韓戰的教訓就在眼前。（作者為資深媒體人）