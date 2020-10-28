風雲突變 中共五中全會有戲看

天有不測風雲。十天前，反習陣營飽受重擊，七零八落，掩旗息鼓。中共 五中全會前夕，京城風雲突變，習近平 突然中斷南巡返京，乍看大權在握，任你東南西北風，反習派難撼一尊。近日京城政壇的幾件大事，足見高層較量激烈，波濤洶湧，紀念中共入朝作戰70周年，一尊鸚鵡學毛舌「中國 人民惹不得」，一頓兩看三停，像有口無心的小和尚唸經，習退場步履蹣跚，預示來日路途坎坷。

中共歷屆五中全會，重大人事調整幾乎都刀光劍影。1934年六屆五中全會，24歲的博古取代被捕叛變的向忠發，成為第一書記，毛澤東第一次成為政治局委員。1955年七屆五中全會，高饒被劉周擊敗，鄧小平首次成為政治局委員。八屆五中全會增選林彪為副主席。八中全會盧山會議，批判彭德懷、張聞天、黃克誠、周小舟反黨集團。11屆五中全會，華汪集團鬥不過鄧陳八老，被迫下台，劉少奇平反，胡趙任總書記、總理。毛時代終結，鄧氏改革開放，權貴資本主義延續40年。習近平鬥倒薄熙來，17屆五中全會任軍委副主席，成為庸君胡錦濤接班人。

習近平胸懷統一祖國，稱霸世界的中國夢，八年來處心積慮培植習家軍，嚴控軍隊黨媒網絡，灌輸愛國主義民族主義統一民眾意識，使用國家經濟手段，讓軍公教及中產階級成為既得利益者，築成黨國的統治基礎。習近平自任14個權力小組組長，萬事親自部署親自指揮，唯我獨尊，專制獨裁。

但一尊志大才疏，剛愎自用，雄心膨脹，四面出擊，成事不足，敗事有餘，逢賭必輸，拿14億人當賭注，左衝右突，忽毛忽鄧，進退失據，走上了崇禎之路，導致內外交困，怨聲載道，把愚民的喝釆口水當作醇酒，自我陶醉。

習近平鞏固政權，得力於王岐山中紀委「東廠」，習王聯盟選擇性反腐，清除異己，王歧山為一尊立下汗馬功勞，猶如林彪為毛家打下半壁江山。狡免死，走狗烹。八賢王的左膀任志強反習獨裁，被重判18年。王右臂大秘總管董宏突被習拿下，王的海航出了大事，海外媒體均指毛林事件快將重演，老王危矣！

日前王岐山三次高調亮相，23日上海外灘金融峰會，王岐山精神煥發視頻致辭，說中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路。不能走龐氏騙局的邪路，通篇對習近平不屑一顧，更痛批習的經濟政策，八賢王膽大包天，豁出去了。更令人驚奇的是，王岐山的致辭，24日出現在《人民日報》頭版，一年多來受排擠受冷落的晦氣，似乎風吹雲散。

李中堂全會前亦大出風頭，一掃小媳婦打醬油的可憐樣，連續四天出現在黨報頭版。習近平馬前卒蔡奇，向中堂舉起白旗，屈膝恢復北京街頭地攤經濟，李克強終於吐了一口憋氣。更奇的是，之前東廠曾於內蒙廣東河北密查胡春華違紀證據，近日胡異常活躍，一日兩次上黨報，20日，胡春華越俎代庖，取代劉鶴，視頻會見美中貿易代表團董事會，引起外媒諸多猜測，亦有外媒指胡春華或將入常成為接班人。

全會前，一老家伙也出來湊熱鬧，許久不見的朱鎔基，穿大紅袍於醫院熱烈慶祝92歲壽誕，朱喜氣洋洋，與前兩次天安門臭臉黑衣黑領帶出鏡大相徑庭，似有大喜臨門。

京西賓館軍警戒備森嚴，中共五中全會正舉行，習近平企圖再執政12年，獨裁與反獨裁的較量結果，即將揭曉。是瓜分權力、集體領導，共赴國難的團結勝利大會，還是獨木支撐大廈，把中華民族拖向災難深淵的賭局收場，世人拭目以待。