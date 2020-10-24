任爾東南西北風 反習派難撼一尊

習近平 10月14日在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上，發表長約52分鐘講話。在倒數七分多鐘時，習近平突然多次咳嗽，持續甚久。央視為此連忙切入會場畫面，但剩下時間，習近平的咳嗽並未緩解，不斷喝水。這一場面令人想到習近平健康問題。他是否感染上新冠病毒？如果是，對黨内反習派來説，或許是值得抓住的契機。一直以來，反習派系「換人」的所有嘗試都未見奇效。唯一能讓習下台的希望，就是其身體出狀況，不再勝任其職。

2018年，中美貿易戰開打之際，互聯網出現 「一號休息，大海領軍」的呼聲。「一號」即指習近平，領軍的「大海」則是政治局常委汪洋。無獨有偶，當年7月16日，人民日報刊登文章，砲轟中共一些人習慣於搞假大空，走浮誇路，號召向中共已故兩名元帥彭德懷、張愛萍學習，被認爲含有政治深意。上將張愛萍是「大海領軍」的親家，因此有網民稱「汪洋有望上位了」。

新冠病毒疫情 來襲後，大海又被各派推至風口浪尖上，要其出馬推動倒習。 大海表示，在疫情危急時刻，還是維持穩定為好，一切都等疫情控制後再說。但疫情已基本控制後，全國生產逐步恢復，兩會即將召開，大海仍未開啓討論和推動「換人」。

不過，圈内消息透露，反習派系並不非一事無成，毫無建樹。譬如，孫立軍下馬，大海親信表示：孫是「王立軍第二」，是繼王岐山之後被各路諸侯聯手離間其與習關係的犧牲品，習因此再次丟掉一個臂膀。

據說，前幾年習家新軍的高級將領頻繁落馬，也是有人在暗中推波助瀾，做了不少手腳。因此，當時北京圈内有一種看法：習事實上已成為「一個阿斗式的頭領」，「被拔掉了虎牙虎爪的老虎……遠看頭把交椅上坐著一只斑斕猛虎，其實不過是一隻已被除去了牙和爪的大貓而已……奇山退隱，立軍入獄，貓也只能擺樣子唬人了。現在不要說決策，就連打只蒼蠅都需集體協商。」

今年北戴河會議前後，内地網傳，習近平北戴河遭元老逼宮，軍方開始強烈反彈，美方與倒習勢力高層密謀拉習下台，李克強獲大佬支持。而此時圈内傳出消息則是：「北戴河聚會，不過發發牢騷而已……目前漁村(中南海)尚未發生大問題。(經濟)內循環尚在進行。不倒翁(習)左右搖擺，但尚無倒台之虞。」事實後來也證明，上述傳言似為空穴來風，子虛烏有。

早前也有傳聞，任志强3月12日失聯後， 50個民營企業家聯名上書習近平，要求釋放任志強並要求政改。此後，又傳出中共元老李瑞環、溫家寶等五老「上書」習近平，要求其下台。而圈内知情者卻指出：「所謂民營企業家上書破綻百出。民企大佬一般不熱中於一人一票的政治改革，因為那會直接損毀他們的生存環境。他們更不會熱中於追責，觸碰一尊最敏感的痛點對他們有百害而無一利。

五老上書更為荒誕。處於政治光譜不同波段的大佬，平日裡根本不相往來，今日怎會攜手上書。這些所謂上書顯然是體制內開明知識分子的心聲。任大砲宣言也是類似的產物，都無足以撼動金鑾殿上的寶座。」

之後，習近平挾強推「港版國安法」之餘威，重拳處理任大砲，開除黨籍，移送司法機關，追究經濟問題。習決定強制香港 時，所有大佬都摒住了呼吸。如美英聯軍堅決反制，導致黨國生存危機，大佬們必然會伺機請一尊「讓位」。如果美英反制只停留在嘴上不疼不癢，北京收回了香港的「主權與治權」，習威望大增，各派勢力均不得不偃旗息鼓而蟄伏。

無論貿易戰、香港動盪，還是新冠疫情等危機，習近平的權威都未如外界期待那樣頃刻崩塌，相反，似乎更加牢固。正如海派大員最近所說，被推到浪尖上的團派要員，依然處於附庸地位，縱貴為軍機大臣，卻沒有左右朝局的實力，只能等待時機。有朝一日，或許瓜熟蒂落，可「四兩撥千斤」，扭轉乾坤。若一尊身體出狀況，則是各派反水唯一可乘之機。除此之外，習權力中天之下，「換人」別無其他捷徑可循。（作者為德國明斯克大學政治學博士）