看完總統候選人終場辯論，相比較被稱為「國恥」的首場辯論，要好很多。如果是兩位候選人幡然悔悟，重拾民主，回到「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利」的常態上來，我們會額手稱慶。

然而卻是鑑於雙方在第一場辯論會頻頻搶話，總統辯論委員會對辯論形式訂出發言時間結束麥克風便消音的新規，而讓兩位總統候選人最後激烈交鋒被消去了火藥味，讓我陷入深深的悲哀中。

今年這場像古羅馬血腥格鬥場的選舉，徹底分裂了美國 社會，兩黨你死我活的互撕，暴力衝突升級，白人至上主義者橫行，不但讓選民膽戰心驚，而且還密謀綁架密州州長。可以想像最惡劣的情況，就是11月3日投票後，雙方都不認輸，從上街遊行演變成暴力，甚至出現真實的軍事化行動，引發美國動亂。

最近，紐約市 警局已在安民告示指出，11月3日總統大選將是現代歷史上最激烈的大選，紐約市將爆發規模更大、更多和更強烈的抗議遊行，甚至會持續至2021年，我們必須為此而做準備。與此同時，位於西維吉尼亞州 和科羅拉多州的美國「末日避難營」，也將在大選日開放的消息傳出不久，就已被紐約客訂滿。

美國這場選舉本來是西式民主的重要步驟，卻產生讓人難以置信的破壞力。它在威脅大量美國人的生命，也在威脅世界穩定與和平。美國總統無論誰當選，形象都破損不堪，讓美國蒙羞。然而更可怕的是民主是脆弱的，正如約翰·昆西·亞當斯在1814年所寫的，「民主從來不會長久。它很快就會衰敗、枯竭，並終將扼殺自己。還從來沒有過一種民主不走向自殺的」。

嗚呼！真的不敢相信，難道就在今年2020年庚子年，曾引以為傲的美式民主，就會壽終正寢？