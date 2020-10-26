川普總統 輸給了自己

有些華人比較相信佛家宿命，即前世今生，認為今生命運由以往的善與惡決定。原本是順風順水的川普 ，連任本來是唾手可得。但在這場公共衛生事件中卻暴露出處事浮誇吹噓、毫無誠信、缺乏智慧，以及不尊重專業，以致自身染疫，證實了他是一個失格、失能又失智之輩， 川普總統這次大選命運，應該說是真正的現世報。

川普在2016年無預警贏得選舉勝利，興高采烈、喜出望外，卻毫無準備。經過三年多執政，眼看第二任的大位在握，誰知道天有不測風雲，今年3月疫情 爆發來勢洶湧，使其措手不及。

川普在面對這場百年一見的公共衞生危機，竟然毫不在乎，正如前白宮幕僚長凱利（Kelly）所說，川普在今年1月中旬已得到報告，但他根本不想聽，他只關心自己的大選。所以川普一以貫之的輕描淡寫地說，這就如同一場感冒；再則要求各級政府4月底重啓經濟，造成疫情嚴重惡化，至今美國 已有800多萬人染疫 ，失去了22萬多美國人性命，川普對疫情處理的誤導和延誤，難辭其咎！川普卻還在吹噓「我的防疫成績很好」。川普在內華達州緬登（Minden）的造勢活動大會上竟說：「我的政績卓越，理應成為『連三任』的總統。」這真正是世界上少有的厚臉皮！

大選將近，多個全國民調顯示，川普落後白登，他現在急得正如熱鍋上的螞蟻，即使染疫仍要到各地造勢拉票，因為川普深知，這場選舉只能贏不能輸，一定要做到萬無一失，否則一失即萬無，因為有數十件官司正等待著他，如果失去「總統」的保護傘，他很可能進牢房。10月16日，川普在喬治亞州的共和黨競選活動上大打悲情牌，說什麼「我如果落選，你們會看不見我了！」這或許是他的真實感受。

如今在這選舉的最後關頭，川普一定會竭盡全力、背水一戰，為了他的勝選，可以想見他會無所不用其極。去看看川普的親友和他的同事，以及水門案記者伍華德（Bob Woodward）所出版的書籍，可見此人的品行！只有你想不到的，沒有他做不到的。

大多數選民已經汲取四年前的教訓，為了美國人民的前途，用自己手裡的選票，決定一個不學無術、毫無誠信、反覆無常、專橫獨斷的人的去留。不管你喜不喜歡，請用手裡的一票選擇自己的未來！