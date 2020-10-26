辯論會必備：消音加測謊

﻿第一次的總統候選人辯論貽笑國際，不斷地插嘴由川普 開始，白登 也不甘示弱叫他閉嘴，主持人卻束手無策。下一個副總統候選人辯論也無改善，主持人不斷地對潘斯要求，「謝謝您，副總統」，也無法阻止他的插嘴。

既然兩次辯論會的主持人都無力控制場面，主辦單位已經決定在下一個辯論會，借重機器「消音」。辯論者A説話時，將辯論者B的麥克風關掉，B發言時，也把A消音！

在每次辯論會之後，某電視台都請一位「信息專家」，確認兩位候選人發言內容的真實性，是否有誇大、誤導或不實信息。

多年來在電視新聞報導中，為避免發出的髒話，已有「同步消音」的設備，由機器過濾掉不雅的言語。筆者認為，為避免在辯論會誤導選民，主辦單位何不設立一個「測謊機」？事先在每一個問題後面設置好正確答案，如果候選人答錯，機器會自動在候選人座位的背後，用一個紅燈顯示！ 設定這種問題，其答案為「是」或「否」為最適用。試舉例如下。

「川普先生，在今年2月您是否對新冠病毒的嚴重性不知情？」「我不知情，我認為是一般流感」，是川普的回答。

川普背後的紅燈亮了！因為他在2月中有與華郵 作家伍華德的錄音對話為證，他完全知情，但在此説謊！反之，如果川普的答案是他知情，紅燈不亮，也表示他勇於承認錯誤，既往不究！

對於川普或是白登，「測謊機」很重要！因為Honesty is the best policy! 「 萬事以誠實為貴」，尤其在疫情愈發不可收拾的時期，我們需要的是位可以信賴的領導人！而不是為了勝選，只會吹噓自己、無中生有、謊言連篇的候選人！