辯論會必備：消音加測謊

第一次的總統候選人辯論貽笑國際,不斷地插嘴由川普 開始,白登 也不甘示弱叫他閉嘴,主持人卻束手無策。下一個副總統候選人辯論也無改善,主持人不斷地對潘斯要求,「謝謝您,副總統」,也無法阻止他的插嘴。

既然兩次辯論會的主持人都無力控制場面,主辦單位已經決定在下一個辯論會,借重機器「消音」。辯論者A説話時,將辯論者B的麥克風關掉,B發言時,也把A消音!

在每次辯論會之後,某電視台都請一位「信息專家」,確認兩位候選人發言內容的真實性,是否有誇大、誤導或不實信息。

多年來在電視新聞報導中,為避免發出的髒話,已有「同步消音」的設備,由機器過濾掉不雅的言語。筆者認為,為避免在辯論會誤導選民,主辦單位何不設立一個「測謊機」?事先在每一個問題後面設置好正確答案,如果候選人答錯,機器會自動在候選人座位的背後,用一個紅燈顯示! 設定這種問題,其答案為「是」或「否」為最適用。試舉例如下。

「川普先生,在今年2月您是否對新冠病毒的嚴重性不知情?」「我不知情,我認為是一般流感」,是川普的回答。

川普背後的紅燈亮了!因為他在2月中有與華郵 作家伍華德的錄音對話為證,他完全知情,但在此説謊!反之,如果川普的答案是他知情,紅燈不亮,也表示他勇於承認錯誤,既往不究!

對於川普或是白登,「測謊機」很重要!因為Honesty is the best policy! 「 萬事以誠實為貴」,尤其在疫情愈發不可收拾的時期,我們需要的是位可以信賴的領導人!而不是為了勝選,只會吹噓自己、無中生有、謊言連篇的候選人!