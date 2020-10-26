麗都市雙十升旗典禮源起

每年10月10日，在南加州聖伯納汀諾縣的麗都市(Needles)，都會舉行一場並不是很多人知道的中華民國雙十國慶升旗典禮，當地主流官方每年都參與支持，是一項十分具有特色、歷史堪稱悠久，且意義深遠的活動。

麗都市是位在加州最東部的小城，與亞利桑納州的牛頭市(Bullhead city)，及內華達州的水上賭城拉弗林(Laughlin)交界。由北往南的科羅拉多河(Colorado River)流經三州交界地區，形成了一個美麗的沙漠綠洲盆地。

麗都市雙十國慶升旗典禮，源起從台灣 移居當地的中華民國退役空軍軍官葉青芸、喬延年，及當地愛國僑胞余榮全家人。余榮在抗日戰爭的第二年移民美國 ，每逢有華人光臨，他就在自己的餐館前懸掛中華民國國旗，然後才用餐。由於余老先生的愛國情操，後來又加上曾經在台灣駐防過的前警長Bruce Weekley，同樣熱愛中華民國，以及當時的市長Moral Shavel熱烈支持，自1972年開始舉辦雙十國慶升旗典禮，每年住在洛杉磯 和鳳凰城的僑胞都積極參與。到1977年洛杉磯空軍大鵬聯誼會成立，這項愛國行動便成為空軍袍澤們責無旁貸的年度活動，加上各地愛國同胞的支持，才能夠無間斷的持續至今。

歷經了48年，在麗都市政府廣場舉辦雙十國慶升旗儀式，在兩國沒有正式外交的情況下，實屬難能可貴。一直以來市府的旗桿只有一支，每年升中華民國國旗時，必須先把美國國旗降下，才能開始升旗典禮。2014年，麗都市行政單位向聖伯納汀諾縣府申請核准，把原先設立在市府前門的一根旗桿拆除，改在市府廣場側，靠停車場邊，豎立兩根旗桿，使兩國國旗得以並列同時飄揚。洛杉磯空軍大鵬聯誼會因愛國僑胞的無私解囊，成功籌足所需經費，新的旗桿於2015年正式啟用。

洛杉磯空軍大鵬聯誼會每年都會接洽遊覽車，帶著一群熱愛中華民國的朋友由洛杉磯出發，與來自亞利桑納州鳳凰城，及北加舊金山的朋友共襄盛舉。當地麗都高中樂隊也在七年前，到升旗會場演奏美國國歌，有了這群年輕孩子的加入，讓活動增添許多色彩。洛杉磯空軍大鵬聯誼會為鼓勵他們，2015年開始，也每年努力為他們籌募500元獎學金。在偏遠的地方，僑胞們展現了無比的思鄉愛國情懷，也成功達成了國民外交。