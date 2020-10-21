台灣親美一定要抗中嗎？

台灣 執政當局執行的政策，就是「親美抗中」，但若以此題目做民意調查，我相信過半數台灣民眾一定不贊成親美抗中，而贊成「親美和中」。

目前國際情勢是以美國為領導中心的反中浪潮，美國不幸選出一個心智不健全的總統，為了私利而不斷挑戰打壓中國 ，民進黨政府跟著美國選邊站，想與美國一起抗中而達到台獨目標。

筆者是土生土長的台灣人，1985年移民美國，現在是台籍美國公民 ，長期觀察台灣政治與兩岸關係，尤其關心兩岸未來。正如范文正公所說，「處江湖之遠則憂其君，居廟堂之高而憂其民」，而我們現在是憂國亦憂民、台灣要何去何從？台灣2300萬人在眼前國際情勢下，一定要死抱美國大腿選邊站嗎？

綜觀國際現勢，台灣採取親美抗中策略，是不智之舉。兩大敵對陣營中，應該採取蹺蹺板的平衡策略，國際間沒有永遠的朋友、也沒有永遠的敵人，聰明眼尖的小國都採取模糊策略，都不願得罪任何一方。

何況台灣經濟有很大部分要依賴中國，政治上更不應該得罪中國。民進黨主張台獨人盡皆知，但主政者何妨放低姿態，來個軟性台獨，想辦法說服中國，偉大的中華民族在世上可建立兩個以上國家，正如同盎格魯薩克遜民族建立了美國、英國等不少國家。

中國與台灣因政治理念、經濟制度、生活方式不同，彼此又曾因內戰而分裂，何必一定要勉強綁在一起，兩岸應該心平氣和坐下來談，簽訂永久和平協議，各活各的，更沒必要像以前一樣打得你死我活。兩岸像兄弟分家一樣，各管各的，各自撐起一片天，成為兄弟之邦，互通有無，互相扶持，使有5000年悠久文化與傳統的中華民族，頂天立地、繁榮昌盛的在地球上存活，何樂而不為？

筆者呼籲蔡英文政府，腦筋靈活一點，親美不一定要抗中，要以智慧來與中共打交道，正視現實，曉以大義，爭取大陸人民支持，不能一味主張台獨，轉個彎改變說法，不能硬碰硬與共産黨對著幹，鷄蛋碰石頭，不是自找死路嗎？

希望兩岸中國人都能發揮血濃於水的同胞愛，我們都是炎黃子孫，兩岸同胞共創華人的盛世。習主席所期盼的中華民族偉大復興的日子，將會很快到來。