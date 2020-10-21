川普頻頻自誤 白登將爆勝

美國大選前29天，我曾請研究所學生預判結果。押川普 勝選人數是白登 的兩倍。這是台灣社會看法的縮影。主要理由：靈活善變的川普，行政資源在手，粉絲盲從而堅定，民調 雖落後，最後衝刺將超前，四年前的驚奇將重演。

其實不然，原因如下：

●民調瑕疵補強：10月13日更新的BBC「美國大選民調」(US election 2020 polls)說，2016年民調對象忽略無大學教育選民，大多數民調機構現已修正。全國民調顯示，白登約領先川普10個百分點。可是，四年前，喜萊莉・柯林頓10月中全國民調也贏川普12%，卻敗選。關鍵是總數538張選舉人票，民調當時未羅列各州情況。而今詳盡。

●選舉人票過標：10月13日更新的「金融時報」白登對川普(Biden vs. Trump)：白登掌握279張選舉人票，已超過當選需要的270票，川普125張，不確定的134張，偏白登的89張，偏川普的42張。即使把不確定的134票都加給川普，也不過259票，無法當選。

●搖擺州被攻破：根據BBC報導，14個戰場州或搖擺州中，白登民調贏12州，其中之七他贏川普6%到9%，使川普難以翻盤。而14州中，川普只贏二州，四年前他贏十州。據Guardian在10月13日報導，八個搖擺州裡，白登領先六州從3.3%至7.9%，差距可觀；而川普領先兩州從0.4%至2%，差距微小。

●疫情處理失分：前述BBC報導引述ABC／Ipsos民調，贊成川普處理疫情的全國人民由3月的60%跌至10月的35%，而川普自己的共和黨員由3月的九成，跌至10月的七成六。全國七成二選民認為川普輕忽疫情的威脅，同樣比率選民認為他沒有照顧好自己的健康。

●辯論表現重創：9月29日辯論會後，NBC News／Wall Street Journal民調顯示白登領先川普53%比39%，較兩周前兩人差距又增6%。目前川普民調下滑趨勢與四年前恰好相反。當時川普民調不斷上升，由落後喜萊莉・柯林頓12%，升至選前一天只差4%。

●下滑趨勢不利：最近幾乎所有民調都呈現白登領先，唯一例外是10月5日Democracy Institute／Sunday Express所做每月民調顯示，川普贏白登46%比45%。但即使如此，相較其所做民調，川普降下2%。Guardian所做民調跟蹤顯示：9月22日白登領先川普49%比42%，相差七個百分點；10月1日領先53%比41%，共12%；10月13日領先57%比40%，共17%。

年近80的白登蝸居地下室競選，不斷說錯話，聲勢卻越來越旺。為何？川普一再自誤是主要近因。忽視疫情下，美國成為世界頭號災區，白宮西廂14人染病，使支持他最力的白人年長者倒向對手。總統辯論不顧規矩打斷對手73次，使重視傳統禮儀的共和黨員棄他而去。

10月12日金融時報標題「白登將爆勝(a blowout victory)嗎？」文中引述民主黨智庫Third Way創辦人Matt Bennet：「目前趨勢可能產生美國近20年來最大幅度的總統勝選。」

民主黨或將一舉囊括總統及參眾兩院，甚至勢吞陽光帶(Sun Belt)，開啟主政連續三任以上之世代。

（作者為前華府喬治城大學外交學院講座教授，曾任國防部副部長，文轉載自聯合報）