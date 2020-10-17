法院非萬能：巴瑞特法官的警語

川普 這個總統雖然做得爛透，但對很多傳統人士，包括太平洋彼岸來的移民，川普任內至少有一項「德政」，就是兌現改變最高法院的諾言。尤其碰上大法官金斯柏病逝，他在民主黨 大張撻伐聲中提名 曾任教聖母大學的聯邦上訴法院女法官巴瑞特繼任。

將成最年輕大法官的巴瑞特雖非藤校出身，但資歷完整，至今無懈可擊。民主黨反對理由主要有三：一，川普只剩四個月任期，應讓下一任總統提名；二，她是天主教徒，判案時恐會受教條影響；三，她的保守哲學會把自由派多年來推行的措施，包括已成主流價值或生活方式如健保計畫、墮胎權和LGBTQ權利等，將受到限制，甚至可能被推翻。

其實總統四年任期中任何時間都應可提名聯邦法官或其他職位人選。不過以往有即將退任的總統謙讓繼任者提名，那是沒有必要的好意。2016年歐巴馬總統任滿11個月前有大法官空缺，操縱任命同意權的參院共和黨秉持人數優勢，不但不予通過，索性連聽證會和投票都免了，讓提名案胎死腹中。這對民主黨是奇恥大辱，至今懷恨在心。

當年共和黨沒有顧慮可能後患，振振有詞說歐巴馬已是跛鴨總統，應等那年大選後再說。所以今年輪到民主黨以同理反擊，川普任期只剩四個月，更應等大選後讓新任或連任總統提名。雖然言之有理，但無法克服共和黨參院占多數。如今共和黨司法委員會及全院投票時即使跑了兩票，還可過關。

關於巴瑞特的信仰也因天主教是主流宗教，民主黨無法把所有信徒摒於高院門外。而且參議員今年有三分之一要改選，民主黨怕過度反宗教會引起選民反彈，危及議員席位，所以改從巴瑞特各種議題立場企圖「打破砂鍋問到底」。

民主黨議員棋逢對手，許多各級法院的判例巴瑞特對答如流，沒有參閱文件，顯示她瞭如指掌，無需提示。她對有爭議的議題，如氣候變遷、同性婚姻、健保計畫、墮胎、總統特赦自己等將如何判決時，婉拒正面答覆。理由很簡單，因為上訴到最高法院的案件，已經各級法院審理判決，法律論點並非個人一般性哲學可以左右。

至於民主黨議員重複問她假如就任，如果面臨川普總統有關大選計票爭執時，她是否應迴避。她堅決答稱她是獨立法官，和川普及白宮幕僚並無任何有關討論或默契。

看來除非有出人意料發展，民主黨似無法不接受川普在四年內安插三位大法官的「政績」。尤其第三位是把金斯柏的自由派席位轉變成保守派席位，對希望單行道直奔極端的左翼分子是一大打擊；但對美國長期國運未嘗不是懸崖勒馬和重新評估的機會。

聽證最發人深省的可能是巴瑞特開場白的一句話：「法院並非可以解決一切問題或糾正所有錯誤的地方。」現今美國社會各級法院條律眾多，不免有矛盾之處；即連憲法賦與人權和自由，也互有衝突，案例比比皆是。

法院判決不一定能讓所有人認為「得直」。如今很多人要改寫歷史，企圖以今天的眼光和標準，為舊日不平之事翻案，包括剷除雕像和紀念碑等，都是「自以為是」作風，於大局無補。也許這是一個恢復固有倫理如愛人如己、知過能改、饒恕、謙恭等美德的契機。