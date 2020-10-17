美國總統死亡詛咒的聯想

170多年前，印第安人立下對美國 總統的「死亡詛咒」，又稱「特庫姆塞詛咒」。民間流傳印第安「先知」鄧斯克瓦塔瓦在1836年臨死前，悲憤地對哈里遜和未來的美國總統施加咒語。詛咒說：「哈里遜將死在任上。繼他之後，每隔20年，每個尾數是0的年份當選的總統都會在任上死去。」該詛咒自1840年至1980年一直持續。

第一個中了死亡詛咒的是1940年當選的哈里遜總統，他就任一個月就病逝；到1860年，林肯總統在任內被刺殺身亡；1880年加菲爾總統和1900年麥金萊總統，都在任內被暗殺身亡；1920年哈定總統和1940年羅斯福總統，都在任上病故；1960年甘迺迪總統又被暗殺身亡；只有1980年當選的雷根總統命大，被刺殺卻沒死。2000年小布希當選總統，也逃過印第安人的這個詛咒。

今年既是2020年，又是庚子年，籠罩美國總統的詛咒還會顯靈嗎？不論信不信邪，巧合的是前不久，白宮收到了一包想毒死川普 的含致命蓖麻毒素郵件。而川普後來中標染疫。

更詭異的是，1995年出版的光明會卡牌遊戲中，竟然有一張極像川普憤怒的臉的牌，上面寫著「適可而止」，下面寫著「狙擊手的子彈，隨時會殺死你」的死亡威脅。這付僅存世的四副牌，因為其中準確預言九一一恐怖分子撞毀紐約世貿雙塔，和今年武漢爆發新冠瘟疫等內容，因此價格飛漲十幾倍，每副售價高達350美元。

再看美國建國244年，共經歷四個庚子年：1840庚子年，哈里遜總統當選一個月後病逝，1900庚子年當選的麥金萊總統被暗殺。1960庚子年當選的甘迺迪總統被刺身亡。2020庚子年兆頭不好，開春新冠瘟疫肆虐，21萬多民眾生靈塗炭，連總統也中招染疫。

然後，是「黑人的命也是命」運動現打砸搶燒，社會撕裂，人人自危。緊接著是喪失底線的總統大選 險象環生：你死我活搞政治，不共戴天成黨爭。沒有最壞最爛，只有更爛更壞，更可怕的是兩黨候選人川普和白登竟敢都公然宣稱：除非自己勝選，否則不接受選舉結果。讓美國的民主岌岌可危。

昔日強大的美國，陷入哀鴻遍地的境地，川普要負主要責任。對詛咒，我們不可全信，也不要全不信。希望川普總統不再利令智昏，一意孤行，首先從自己做起，珍惜普羅大眾生命權，加強抗疫，堅持戴口罩，保持社交距離。面對現實，押定離手，願賭服輸，作遵守憲法的表率，心悅誠服地接受總統大選的結果。

常言道「是非善惡終有報」、「人在做天在看」，不管誰當選總統，唯有讓新住民與原住民都能真正平等地和平相處，才會使詛咒永遠不再發生。