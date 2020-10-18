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要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

蔡英文 寧反中而反民

何健行／洛杉磯

近日來傳出佳音，中國研發的疫苗將問世，皆大歡喜，認為疫情有救，幸何如之。同屬人類，當額手稱慶！然而蔡英文政府卻出來潑冷水，認為無論如何，台灣都不採用中國疫苗。萬事不如救命急！想不到蔡英文竟為反對而反對，把政治放在國人生命之上，本末倒置，何其愚也！  

蔡英文是由台胞以民主方式選出，賦予總統職銜，當然具有決定的權力，然而決定的效能是為保護民眾和國家，她是公僕，不能變成國人公敵。

台灣同胞目前面臨三大威懾是：瘟疫、戰爭、內訌；留得性命在，萬事才可為，因此及早停止疫情是當務之急，有道是：不論黑貓白貓，只要能捉老鼠便是好貓，為何卻把政治色彩，像開玩笑般套上活命疫苗之上，把人命視同草芥？

和平盛世，兩岸手足相處，是台胞心中的願望，身為萬民所賴的蔡總統近來背道而馳，依靠外力惹來爭端，彼此較勁實力，揭起硝煙濃味，這是愛民抑或虐民？

打鐵還須本身硬，自助方能獲人助，兄弟鬩於牆外禦其侮，這是常理！為何國家面臨大難當前 ，卻還在攪內訌，

為了恐怕蔡總統忘記民主真諦，謹錄上一段美國憲法，以助蔡大總統警惕：「天賦人權不可侵犯。人類生來自由平等，每個人具有一些與生俱來的，不可剝奪的基本人權。那就是生存的權利、思想的權利、自由的權利，與追求幸福的權利！」

疫苗 蔡英文 台灣

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