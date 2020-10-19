川普 不公不義的假基督徒

良善、信實、公義是基督徒的基本要求，川普 一項都不具備，卻仍然敢手舉聖經。姑不論川普是否曾受浸，縱觀其言行及四年來的施政，與聖經教導大相逕庭，很明顯的只是試圖想再騙一次選票，繼續成就那一群為了遂行政治目的，打著基督教旗號的假基督徒。但對聖經精神與真正信徒來說，卻是毀滅性的褻瀆與蒙羞，甚至會摧毀美國 百年來的立國精神！

不公不義：川普思維下的美國偉大，實際上是美國獨大，而美國獨大的核心基礎，卻是白人獨大。所以在總統辯論會中，公開拒絕白登的要求，譴責極右派白人至上主義者，反而要他們退後待命準備，在大選結果不利時伺機而動。身為國家元首，對社會上不幸發生的種族事件，不但不給予弭平，反而挑撥離間製造社會對立，抹黑指責抗議示威者是恐怖分子，對大膽謀劃要綁架密州州長的極端白人民兵組織，為何不見任何譴責？

不信不實：最令人瞠目結舌的是紐約時報揭發，川普在過去18年中有11年未向聯邦政府納稅分文，由於上次總統大選抵死不公布報稅紀錄，讓他僥倖當選，卻依然我行我素不知悔改，連總統任期內的前兩年也都只向聯邦政府繳納750元稅金。

美國郵寄選票行之多年從未有過爭執，就算世界上有懷疑選舉不公的也都是在野黨，如今眼見選情越來越不利，反倒是執政的川普，居然先找藉口硬指郵寄選舉會做弊，揚言如果選輸了就會拒絕和平交出政權，讓一向標榜誠信的美國精神蒙羞！

不良不善：川普堪稱是美國史上最會做秀及攬功諉過的總統，他最擅長用完即丟，翻臉跟翻書一樣，而且是千錯萬錯都是別人的錯。由於他領導無方，美國人因疫情死亡已超過21萬人，高居世界第一，他卻從未表示哀痛或羞恥，而是千方百計製造仇恨，把過錯與責任轉嫁給中國。他不願意錯過打一場最喜愛的小白球，卻可以把為二戰捐軀的美國將士比做「魯蛇」而拒絕前往悼念。眼看大勢已去，開始把過錯都推給為他努力賣命的閣員，連天天馬不停蹄想盡辦法遊說串聯世界各國反中的龐培歐，都被數落的一無是處。更何況他的第一任國務卿提勒森，是在他的推特上被開除。

11月3日已是美國人民對川普最大的容忍期限，勢必出現選舉史上最壓倒性的懸殊結果，以防再次重演四年前川普輸了300萬張選票，卻靠選舉人票僥倖過關的戲碼，終結美國四年來沒有偉大、只有頭大的夢魘。

宗教界一定要立場超然，不能像葛里翰牧師在歐巴馬任期還剩四個月時，要求大法官提名 應該留給下任總統，這次卻支持距大選不到一個月的川普提名大法官。甚至從美國到台灣的一些地方教會發動為川普禱告，不禁令人懷疑，基督教是否已流於人為操縱的邪教？畢竟只幫美國禱告尚無可厚非，但公然要求信徒在選舉前只為特定政治人物禱告，顯然有企圖及偏頗！