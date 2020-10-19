反對第15、21號提案說分明

每隔幾年，加州 選民就會在選票上看到一連串提案，而每項提案都有特殊利益集團在背後主導，誤導選民。今年11月選票上的第15和21號提案若通過，將再次加重我們在加州生活的成本。所有選民在投票前，都應確切瞭解各項提案帶來的利弊。

15號提案將徵收加州歷來最多的產業稅，每年高達115億元。這項提案將廢除已實施40多年的13號提案長期產業稅保護。13號提案規定，住宅和商業產業稅均按購置價格的1％計算，且每年增長上限為2％。13號提案保護房地產 所有者，防止產業稅暴漲，保持確定性和穩定性。

15號提案剝奪了大小企業主的這種確定性和穩定性，這項措將至少每三年用當前市值重新評估商業和工業房地

產。雖然支持15號提案的特殊利益集團聲稱可保護小型企業，並僅針對最大和最富有的公司，但事實絕非如此。

在舊金山的餐館、美甲沙龍、乾洗店和社區市場等小型企業，幾乎不可能擁有自己的房地產。大多數小型企業都租房，採用所謂的「三淨」租約，負責支付維護費用、保險和產業稅。15號提案徵收更高的產業稅，將轉

嫁給小型企業租戶，而此時他們正在竭盡全力維持企業運營。

今年疫情已給小企業帶來前所未有的挑戰，其中包括亞太裔小型企業。根據史丹福大學經濟政策研究所的數據，在美國實施居家令的頭幾個月中，亞裔企業主減少26％，其中很多位於加州。這個百分比數據告訴了我們嚴酷的事實：大量的商戶企業倒閉。

美國人口普查數據顯示，加州的亞裔擁有企業，比其他任何州都多，因此營造有利於小型企業發展的環境至關重要。

15號提案若通過，只會雪上加霜，小型企業將別無選擇：提高消費價格、解僱員工、關門或搬出加州。現在不是加州增加產業稅、提高小型企業租金 和每個人生活成本的時候！

遺憾的是，15號提案並不是選票上的唯一惡法。21號提案是另外一個充滿瑕疵和欺騙性的措施。表面上看，21號提案賦予地方政府更大權力，可以對公寓甚至某些獨立屋實施租金控制。

如果您認為這項提案聽起來很耳熟，那是因為21號提案背後的相同特殊利益集團，在其2018年提案被選民以59％

的否決票否決後又捲土重來。加州已經在遭受住房危機，21號提案將使房東和房客的處境變得更糟。

多項研究表明，租金控制促使房東將出租房地產撤出租賃市場，然後轉變為Condo和聯排別墅。租金控制的負面影響，是減少出租房屋供應，成本上升，甚至使住房危機更加嚴重。最終，21號提案將使出租房屋變得更昂貴，供給減少，從而對低收入家庭造成嚴重打擊。

不止如此，21號提案將賦予官僚權力，在未經人民投票情況下，增加出租房屋費用，使出租房屋更加昂貴，推高生活成本。

21號提案甚至可以安排多達539個租賃委員會來管理出租房屋。這些非民選官員有權決定，人們對自己的房地產可以做什麼或不可以做什麼。當房東將自己的房屋撤出租賃市場時，他們甚至有權向房主收取費用。像21號提案這樣的政策只會使住房和我們的生活成本變得更加昂貴。

21號提案與15號提案一樣，將傷害那些聲稱要給予幫助的人。這兩項措施都將推高生活成本，並使住在加州變得更加不堪重負。