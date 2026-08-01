我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

NBC女主播母親綁架案 警方公布勒索信內容 盼大眾提供線索

畫中有話╱莫大軍

莫大軍
聽新聞
test
0:00 /0:00
畫中有話╱莫大軍
畫中有話╱莫大軍

畫中有話╱莫大軍

上一則

夾在市場和川普間 華許維持利率不變

延伸閱讀

30年後同框周星馳「賭俠」大軍：穿越來看你 勾回憶殺

30年後同框周星馳「賭俠」大軍：穿越來看你 勾回憶殺

街頭撿到價值17萬名畫 他說：當初只覺畫框好看

街頭撿到價值17萬名畫 他說：當初只覺畫框好看
台灣首獲邀華府「世界童玩節」 小朋友繪畫推廣台灣特色

台灣首獲邀華府「世界童玩節」 小朋友繪畫推廣台灣特色
旅遊／訪亞爾 盡賞梵谷藝術人生

旅遊／訪亞爾 盡賞梵谷藝術人生

熱門新聞

奧德賽熱潮 照見當代失序焦慮

2026-07-28 02:00

現代鏡頭下的史詩「奧德賽」

2026-07-25 02:00

中國開源模型 爭取AI規則權

2026-07-27 02:00

AI在雲端 代價卻落在後院

2026-07-29 02:00

巴西總統選舉 牽動美中全球棋局

2026-07-30 02:00

全球「熱治理」創新 川普政府缺位

2026-07-24 02:00

超人氣

更多 >
不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假

網瘋傳胡錦濤舉家身亡「爆料者」稱被盜號：一眼假
獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說