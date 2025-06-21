我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

美駐以色列使館撤出79名員工、眷屬 美公民急尋離境管道

畫中有話／莫大軍

莫大軍
畫中有話／莫大軍
畫中有話／莫大軍

畫中有話／莫大軍

上一則

操作大罷免是短視近利

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／川普是否介入以伊之戰、大法官幼年變性宣判

2025-06-18 14:13

倫敦談判繳械 川普成了北京的稀土人質

2025-06-14 02:00

以色列對伊朗的戰爭 要如何收場？

2025-06-19 02:00

美以唱雙簧重擊 中東抗美聯盟瓦解

2025-06-18 02:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／馬斯克道歉、川敗給習不敢說、洛城之亂

2025-06-11 14:16

川普華府大閱兵 全美「不要國王」抗爭

2025-06-16 02:00

超人氣

更多 >
豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」

豪華喜宴過時了？貝佐斯下周傳砸數百萬辦「超級婚禮」
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬

「有口飯吃就行」 好心雇走線客 華資餐廳反遭索討80萬
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰