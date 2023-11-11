我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

畫中有話

莫大軍
畫中有話／莫大軍
畫中有話／莫大軍

畫中有話

上一則

一洲焦點／習近平擔心什麼？在美示威人士蓄勢待發

熱門新聞

「一洲焦點」談川普長女伊凡卡上證人席。(歐新社、世界新聞網)

一洲焦點／川普女兒伊凡卡 為何沒被列被告

2023-11-09 08:25

戰火紛擾眾說紛紜 百年變局真來了

2023-11-07 01:00

美國向左轉走太遠 拜登包袱沉重

2023-11-08 01:00
「一洲焦點」談前總統川普的金融詐欺官司，川普女兒伊凡卡將在8日出庭作證。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／川普子女依序站上證人台 宛如家庭劇

2023-11-04 09:40
「一洲焦點」談7日特別選舉、總統大選民調、拜習會。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／非大選年選舉民主黨勝、拜習會關係回暖？

2023-11-08 14:03

由戰爭到和平 以巴的唯一出路

2023-11-05 01:00

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院