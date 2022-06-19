我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

漫畫／止得住嗎

季青
止得住嗎
止得住嗎

上一則

習近平軍權在手 李克強難以上位

下一則

台灣雲峰飛彈攻打大陸？三困境

熱門新聞

「一洲焦點」談通膨、川普和選舉，以及台灣海峽議題。(Getty Images、世界新聞網)

一洲焦點／葉倫先出局、通膨與川普、台海非國際水域？

2022-06-15 13:41

美國風向變了 骨牌一張張倒下

2022-06-15 02:00

搶台積電、殺光台獨和霸車位風波

2022-06-14 02:00

抑通膨希望幻滅 經濟最快Q3衰退

2022-06-12 02:06

單靠經濟手段 無法替通膨解套

2022-06-13 02:00

香格里拉對話 中國舌戰各國

2022-06-16 02:00

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見