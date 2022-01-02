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逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

「無意外帳單」上路 千萬人受惠 別再擔心醫療高價帳單

漫畫／新聞自由之死

季青
新聞自由之死
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再見悲催的2021 迎接相對樂觀的2022

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「一洲焦點」回顧2021年的關鍵新聞，以及前瞻未來半年的大事。(世界新聞網)

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