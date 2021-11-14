我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

漫畫╱通膨之苦

季青
通膨之苦
通膨之苦

上一則

看中共造神 難擺脫封建殘渣

熱門新聞

「一洲焦點」談美國通貨膨脹、中國六中全會及營救記者張展。(世界新聞網)

一洲焦點／通膨來臨 拜登束手無策？國際營救記者張展

2021-11-10 13:39

拜登頻對中示軟 中國實力真讓美恐懼？

2021-11-12 02:00

兩案過關 拜登雙贏 支持度谷底反彈？

2021-11-07 01:00

因反川普挺拜登 對拜登失望挺川普回鍋？

2021-11-10 02:00

共和黨維州勝選 川普距白宮可能更遠？

2021-11-08 00:17

中共第三個歷史決議 地位難比前兩個

2021-11-09 01:00

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%