我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

漫畫／跌落神壇

季青

熱門新聞

美中聯合國第一戰 天下大勢將見端倪

2021-05-09 02:00

中共建黨百年慶 習近平挫折空前嚴峻

2021-05-14 02:00

印度讓全球緊張 美很難放棄疫苗專利

2021-05-12 02:00

輸油管被駭攻 美國衰落掉鏈子添新例

2021-05-11 02:00

中國天堂 美國地獄 我們習慣謊言了

2021-05-09 02:02

拜登面對中東變局 世仇伊朗沙烏地談和

2021-05-13 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾