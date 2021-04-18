我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

媚日的台灣代表

季青
媚日的台灣代表
媚日的台灣代表

上一則

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

下一則

北京引用黨法鎮壓 香港被迫全面赤化

熱門新聞

美軍「調戲」遼寧號航母 照片引風波

2021-04-14 02:00

「得台灣者得天下」台灣這麼重要？

2021-04-07 02:02

美中互相仇視 美國華人難切割受害大

2021-04-13 02:12

美中數位貨幣之爭 倚天不出誰與爭鋒

2021-04-11 02:00

美日峰會納入台灣？菅義偉將左右為難

2021-04-15 15:30

拜登延續川普政策 觸紅線、槓北京

2021-04-16 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿