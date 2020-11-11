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美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

漫畫／弭合分裂

季青

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川普連任失利，成為一任總統俱樂部成員，但四年來留下了眾多政績及民意基礎，將是不可忽視、甚至重新再來的猛烈力量。(美聯社)

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