邱鴻安／川普送給習近平的畫時代大禮

美中對抗是當今之世的主要特徵。中國 近年崛起，政治、經濟和軍事影響力不斷增加，對美國 的國際領導地位造成威脅。美國為了維持領導地位，必作回應，美中因此無可避免地形成對抗。雙方的對抗是長期性的，非到國際權力秩序回復到穩定時，亦即必須到決出勝負，才會停止。

川普 2018年發動貿易戰，開啟對抗之局；2019年，對抗擴至科技戰；2020年，北京對外發動「戰狼外交」，美國關閉中國駐休士頓總領事館，並於7月23日由國務卿龐培歐宣布，美國終止40年來對中國的交往政策，改為對抗。

從美中關係來說，川普政府從交往無效中覺醒，並開始反中，是極具時代意義的。但如從美國制度看，川普對美國制度造成的破壞，影響可能遠比開啟美中對抗更大。

習近平2017年在中共19大上有一項重要宣言，他說，中國要輸出成功發展經濟的「中國模式」；「輸出中國模式」的用意極明白，那是北京自信中國模式要比美國模式更好，更有助經濟發展。

所謂「中國模式」，在經濟上指「國家資本主義」，經濟由政府控制和計畫，不但國企仍占重要地位，政府隨時可干預市場運作；這種制度與美國自由市場制度截然不同。在自由市場制度下，政府不會干預市場。習近平硬銷中國模式，反映出北京認為，中共政府行政手段，比美國自由競爭更有效，這是要在制度上向美國發出挑戰。

川普四年任期正好在制度上暴露美國制度的最大弱點，等於給習近平送了一個大禮。

一，川普抗疫徹底失敗，是揭露美國制度弱點的明證。川普從疫情爆發開始，一直認定無論疫情如何發展，都不會關閉商業和經濟，因為今年是選舉年，必須維持經濟繁榮，才有望贏得選舉。但他同時又決定，對疫情撒手不管，因此大半年來美國一直沒有全國性抗疫行動，任由疫情發展，所以才會發展至目前駭人的單日確診18萬人的疫情危機。

全美已有1117萬人感染、25萬人死亡，情況還在迅速惡化中，不但成為中共黨媒環球時報的嘲笑對象，更重要的是，川普的不作為正好暴露美國制度的弱點，全球都沒有國家元首像他那樣，面對疫情，竟然可以撒手不管。

美國疫情原可避免現在的悲劇，只要川普一開始就負起抗疫責任，疫情就不會從3月到11月，死亡和確診人數都一直全球第一；川普只要肯戴口罩，並鼓勵支持者戴口罩，美國絕不會有那麼人相信疫情和病毒是「假新聞」。

龐培歐聲稱要爭取中國人民一起反共，但美國連抗疫也做不了，中國民眾對美國制度的信心只會減分，反而認為習近平的中國模式更有效。

二，川普敗選，但至今不肯承認選舉結果，仍說選舉舞弊，他的勝利被偷走。美國向來對自己的民主制度充滿信心，這種制度的最大優點就是政權和平過渡。每四年一次的總統選舉，最大作用就是權力和平過渡，現在川普不承認選舉結果，還要推翻選舉結果，這是對美國制度的重大破壞。

川普在多個關鍵州提出訴訟，希望用法律戰推翻選舉結果，但至今節節敗退，不是自行撤訴，就是被判敗訴。為什麼呢？原因很簡單，因為口說選舉舞弊容易，但任何舞弊指控，在法庭上必須拿出有力證據，檢辯雙方的律師和法官都是法律專業，有無證據一目瞭然。

川普20日邀請密西根州的州議員到白宮聚會，NBC引白宮內部消息說，川普希望向州議員施壓，達到兩個目的，一是密西根州議會不接受選務官員對選舉結果的「確認」；二是由州議會自行挑選選舉人(electors)，以代替選舉結果所產生的選舉人。由於共和黨控制了密州參眾兩會，所以如果由州議會挑選選舉人，將對川普有利。

政權過渡是美國制度的重要一環，現在川普不肯承認選舉結果，還要設法推翻選舉結果，這是對美國制度的重大破壞。川普的作為正好中了「美國制度缺乏效率」的指責。對於龐培歐希望拉攏的中國人民來說，他們只覺得美國制度混亂，反而不及北京的行政效率。